Nederland moet nu een cruciale keuze maken: verduurzaming mét behoud van een sterke industrie, of een scenario waarin banen en productie weglekken naar het buitenland. Dit zegt de VNCI in reactie op het eindadvies van de Overlegtafel CO₂-heffing Industrie, dat vandaag is gepresenteerd.

Van de drie scenario’s die in het advies staan, heeft de VNCI een sterke voorkeur voor ‘pluspakket 1’, dat inzet op verduurzaming mét de industrie waarvoor extra financiële ondersteuning wordt vrijgemaakt. Het afschaffen van de nationale kop die de CO₂-heffing was, is daar een belangrijk onderdeel van.

Doormodderen geen optie

Het advies van de Overlegtafel wijst echter naar een scenario (pluspakket 2) zonder concrete actie om de stijgende nettarieven te dempen. Volgens de VNCI is dit ‘doormodderscenario’ geen optie: het is kostbaar, biedt geen level playing field en leidt daarom niet tot de gewenste verduurzaming. Nederland dreigt hierdoor banen en investeringen te verliezen, terwijl de CO₂-doelstellingen in gevaar komen.

Alternatieven

Een derde alternatief dat in het advies wordt beschreven, is verduurzaming met acceptatie van weglek (pluspakket 3). De keuze tussen de verschillende alternatieven is een politieke en kan volgens de VNCI niet langer worden uitgesteld.

“Het is essentieel dat Nederland kiest voor verduurzaming mét industrie,” zegt Mark Intven, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI. “Onze sector wil en kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen, maar daarvoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Alleen dan behouden we economische kracht, kunnen we investeren in duurzame technologieën én realiseren we de energietransitie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook de route is waarvan men nu aan de formatietafel ziet dat die nodig is voor ons land”.

Over de CO₂-tafel

De Overlegtafel CO₂-heffing Industrie is door demissionair minister Hermans van KGG in het leven geroepen nadat de Tweede Kamer afgelopen zomer stemde voor afschaffing van de nationale CO2-heffing, die duurzame investeringen van de industrie belemmert en bedrijven op achterstand zet ten opzichte van onze buurlanden. De overlegtafel van ambtenaren, economen, industrie, milieubeweging en andere stakeholders moest met alternatieve voorstellen komen om de CO2-doelen te halen.