Greenpeace roept de VN-klimaattop COP30 van dit jaar op om een ​​nadrukkelijk antwoord te geven op de flagrante kloof in ambitie die aan het licht komt in het syntheserapport van de UNFCCC, waarin de klimaatactieplannen voor 2035 zijn samengevoegd.

Het syntheserapport van de UNFCCC concludeerde dat de ingediende NDC’s (die slechts 33% van de wereldwijde emissies vertegenwoordigen), hoewel ze een vooruitgang vormen ten opzichte van eerdere NDC’s, zouden leiden tot een emissiereductie van 11%-24% in 2035 ten opzichte van 2019.

Dit is veel minder dan de reductie van 60% (voor dezelfde periode) waartoe landen zich hadden verbonden in de uitkomsten van de eerste Global Stocktake, die werd overeengekomen tijdens COP28 in Dubai in 2023.

De UNFCCC stelde tevens dat het rapport gebaseerd was op de 64 nieuwe NDC’s die vóór 30 september 2025 waren ingediend en die ongeveer 30% van de totale wereldwijde uitstoot in 2019 besloegen. Het was niet mogelijk om op basis van zo’n beperkte dataset brede conclusies op wereldniveau te trekken, voegde de UNFCCC eraan toe.

Jasper Inventor, adjunct-directeur van het internationale programma van Greenpeace International, zei: “Dit rapport is een brandalarm voor de planeet, maar overheden blijven op de snoozeknop drukken en vallen weer in slaap. COP30 moet het moment zijn waarop de wereld wakker wordt en in actie komt voordat het huis afbrandt.”

Een beslissende doorbraak op COP30 moet nu het startschot zijn voor een nieuwe fase van versnelde en transformatieve klimaatactie. De secretaris-generaal van de VN heeft al gewaarschuwd dat een tijdelijke overschrijding van de 1,5°C-grens dreigt, maar de harde realiteit is dat nationale klimaatactieplannen nog steeds niet ambitieus genoeg zijn. Veel van deze plannen komen te laat of schieten, indien ingediend, structureel tekort in wat nodig is.”

Een belangrijke oorzaak van deze herhaalde mislukking is het aanhoudende gebrek aan ambitie van de meeste ontwikkelde landen. Tegelijkertijd hebben enkele van ’s werelds grootste uitstoters op het gebied van klimaatverandering doelstellingen gesteld die ver achterblijven bij wat nodig is, waardoor de wereldwijde ambitiekloof verder toeneemt.

Op COP30 is een wereldwijd responsplan nodig. Stijgende emissies, steeds extremer weer en dreigende omslagpunten vormen onze huidige realiteit. Op COP30, de People’s COP, is het tijd dat veiligheid en mensen voorop staan.”