Op donderdag 10 april 2025 opende Vmoto Europe officieel haar nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam. Met deze vestiging in Amsterdam zet het innovatieve e-mobility merk een belangrijke stap in het versterken van haar positie als koploper in duurzame mobiliteit binnen Europa. De feestelijke opening werd verricht door stadsdeelbestuurder Nazmi Türkkol en CEO Bart van Raak.

“Stadsdeel Nieuw-West is blij met de keuze van Vmoto om zich hier te vestigen. Een perfecte toevoeging op onze wens om Amsterdam leefbaarder te maken,” aldus stadsdeelbestuurder Nazmi Türkkol.

De opening vond plaats op een cruciaal moment: inmiddels hebben 15 gemeenten sinds begin dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. Vmoto speelde daar actief op in met een breed aanbod van elektrische mobiliteitsoplossingen voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Bedrijven als Pantar en het CBR voegden inmiddels elektrische voertuigen van Vmoto toe aan hun vloot. Ook nam de gemeente Amsterdam Vmoto op in het Park & Switch-concept.

“Steden voeren emissieloze zones in waardoor er vraag en ruimte ontstaat voor kleine, elektrische voertuigen,” aldus Bart van Raak tijdens de opening. “Bedrijven en overheidsinstellingen willen op die last mile hun mobiliteit groen en schoon inrichten. En hetzelfde geldt voor consumenten. Het ultieme doel van Vmoto is een bijdrage te leveren aan een schonere wereld.”

Duurzaam bezorgen in de stad

Ook partners zoals FLINK en Taco Mundo waren aanwezig om hun ervaringen met de voertuigen van Vmoto te delen. Met de opening van het nieuwe hoofdkantoor onderstreepte Vmoto haar ambitie om marktleider te blijven in elektrische mobiliteit én haar bijdrage aan een schonere, stillere binnenstad verder te vergroten. Zij maken onder andere gebruik van de VS3 – een elektrische cargo scooter met grote laadcapaciteit, ideaal voor binnenstedelijke logistiek en al ingezet door diverse logistieke en bezorgpartners.

Over Vmoto

Vmoto is een toonaangevende producent en leverancier van elektrische tweewielers, actief in meer dan 50 landen. Met een sterke focus op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid levert Vmoto zowel aan consumenten (B2C) als bedrijven en overheidsinstellingen (B2B en B2G). Eerder gingen al organisaties als de Politie, RDW en Gemeente Amsterdam u voor.