Vloerenfabrikant Interface heeft tijdens de bekendmaking van het ‘Initiatief van het Jaar’ van Sustainable Brand Index (SBI) een speciale oeuvreprijs toegekend gekregen voor hun langdurige impact. De Embodied Beauty™-collectie van Interface behoorde tot één van de zes finalisten van de SBI ‘Initiatief van het Jaar’-verkiezing. Voor deze award gaat een onafhankelijke vakjury op zoek naar de beste en meest impactvolle duurzame initiatieven van Nederland. Tijdens de uitreiking werd door de jury bekendgemaakt dat Interface een speciale oeuvreprijs mee naar huis mocht nemen. De prijs is een erkenning voor de duurzaamheidsreis van Interface, die al in 1994 werd aangevangen. Het bedrijf heeft als missie om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn.

Speciale oeuvreprijs

Het is de eerste keer dat de Sustainable Brand Index een oeuvreprijs uitreikt. Juryvoorzitter Leontine Gast: “Het doel van de vakprijs ‘SBI Initiatief van het jaar’ is ervoor zorgen dat de initiatieven die er zijn ondersteuning krijgen en zichtbaar worden. En daar helpt zo’n prijs bij. Maar omdat Interface al vanaf de jaren negentig werkelijk alles op alles heeft gezet voor het klimaat – eerst voor het verlagen van hun impact, toen met het doel CO2-neutraal te zijn en nu met de nieuwe visie om klimaatherstellend te worden – hebben we besloten om een speciale oeuvreprijs uit te reiken. We vinden Interface enorm vooruitstrevend omdat ze zo langdurig het juiste voorbeeld geven en in de sector met elkaar de problemen proberen aan te pakken. Het zou zonde om alleen naar het afgelopen jaar te kijken. Bij deze oeuvreprijs nemen we de hele heritage mee.”

CO2-negatieve onderneming in 2040

Vloerenfabrikant Interface levert vloeroplossingen aan onder meer kantoren, ziekenhuizen en scholen. Het bedrijf lanceerde al in 1994 hun Mission Zero en vierde in 2019 de successen van deze missie zoals het reduceren van de CO2-voetafdruk van haar tapijttegels met gemiddeld 76% en het reduceren van de absolute broeikasuitstoot van de tapijttegelproductie met 95%. Vervolgens ging de Climate Take Back-missie van start, met het doel om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. Als onderdeel van deze missie zijn in 2021 de eerste CO2-negatieve tapijttegels (cradle-to-gate) van de Embodied Beauty™-collectie op de markt gebracht. Daarnaast is Interface sinds september 2021 volledig overgestapt op een biocomposiet tapijtrug. Door deze innovatie heeft het bedrijf definitief afscheid genomen van het meer CO2-intensieve bitumen, waardoor de CO2 voetafdruk gemiddeld met 33% daalt, en bereikt het een hoge mate van circulariteit in de product-opbouw. Zo is de gemiddelde biobased en recycled content 88%, gemeten over het gehele tapijttegel-portfolio gemaakt in Scherpenzeel.

Sustainable Brand Index

De jury van de Sustainable Brand Index, onder leiding van Leontine Gast (The Terrace), beoordeelde dit jaar 49 ingezonden initiatieven om tot de 6 finalisten te komen. De daarvoor gehanteerde criteria waren Innovatie, Engagement, Impact en Creativiteit. Renewaball is verkozen tot ‘Initiatief van het jaar’. Naast Interface en Renewaball waren Biologische zuivel van PLUS, Fairtrade Original koffie, Karma Kebab, RESALE, en Zeeman & Het Goed de andere finalisten. De SBI Initiatief van het Jaar vakprijs werd in 2014 geïntroduceerd in Zweden door SB Insight, het bedrijf achter Europa’s grootste merkenonderzoek gericht op duurzaamheid, Sustainable Brand Index.