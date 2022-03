De vakjury van Sustainable Brand Index heeft dit jaar de SBI Initiatief van het Jaar uitgereikt aan de circulaire tennisbal Renewaball.

Renewaball SBI ‘Initiatief van het Jaar’ 2022

Renewaball is ‘s werelds eerste circulaire tennisbal, gemaakt van oude tennisballen. Renewaball zamelt oude tennisballen in bij tennisclubs en geven ze een tweede leven door ze te recyclen. Het rubber wordt opnieuw gebruikt en het polyester en nylon (microplastics die in de grond komen iedere keer als je ze slaat) wordt eraf gehaald en er wordt weer 100% biologisch vilt opgezet, wat bestaat uit schapenwol uit Europa. Een Renewaball heeft 30% minder CO2-uitstoot dan een gewone tennisbal door de lokale productie. Een gewone tennisbal reist 80.000 km voordat hij in Europa komt. Ze zijn dus erg belastend voor het milieu. Jaarlijks gebruiken we er 5,5 miljoen. En die eindigen bijna allemaal in de verbrandingsoven.

Renewaball slaagt erin om bewustzijn voor dit onbekende probleem te verhogen, met een verhaal dat aan alle kanten klopt, aldus de jury. De jury is zeer onder de indruk van de innovatiekracht van Renewaball en gelooft heilig in de opschaalbaarheid van Renewaball. De jury vindt Renewaball dan ook de SBI ‘Initiatief van het Jaar’ 2022.

De tweede prijs is voor Karma Kebab

Karma Kebab is plantaardige én duurzame kebab gemaakt van Hollandse knolselderij en granen. De oprichters willen mensen graag overtuigen om minder vlees te eten en die goedkope bakken shoarma en kebab uit de supermarkt links te laten liggen. Niet door met een vingertje te wijzen naar de slechte gevolgen van vleesconsumptie of continue over de duurzame aspecten van hun eigen product te communiceren, maar door het broodje kebab opnieuw uit te vinden en gewoon een ontzettend lekker product te maken dat zelfs beter is dan het origineel. Dit gecombineerd met een merk dat een grote dosis (festival)fun in zich heeft en mensen een glimlach op het gezicht brengt.

Volgens de jury is het de mannen van Karma Kebab uitstekend gelukt om ‘smaak’, ‘feest’ en ‘fun’ op een hoogwaardige manier te koppelen aan hun product, met een ijzersterke branding en naamgeving. Daarom gelooft de jury dat Karma Kebab het grootste kebab-merk ter wereld kan worden.

Biologische zuivel van Plus wint derde prijs

PLUS Supermarkten heeft in 2021 een unieke stap gezet in het zuivelschap: alle melk, karnemelk en yoghurt van het huismerk is omgezet naar standaard biologische zuivel. De klant blijft dezelfde prijs betalen en de boeren krijgen de meerprijs die bij biologisch past. PLUS legt het verschil zelf bij. Zo’n duizend biologische koeien zorgen jaarlijks voor ruim 7,8 miljoen liter duurzamere melk voor PLUS.

De jury vindt dit besluit prijzenswaardig. Plus heeft hiermee echt het voortouw genomen. De supermarkt heeft met deze beslissing, behalve haar eigen klanten, ook daarbuiten een grote groep Nederlanders aangesproken en de jury vindt dit bewonderenswaardig.

Interface krijgt de oeuvreprijs



Interface, wereldwijd opererend in vloeren, was een van de eerste bedrijven die zich volledig op duurzaamheid richtte. Zij laat al sinds 1994 zien dat het fundamenteel anders kan vanuit het leveren van een positieve bijdrage aan de leefomgeving, aan de hand van de ‘Mission Zero’strategie. Nu deze ambitie in 2019 gehaald is, gaat Interface verder. De Climate Take Back™-missie van Interface nodigt andere bedrijven uit om met hen mee te doen. Interface wil ervoor zorgen dat hun bedrijfsvoering herstellend is voor de aarde en dat het een levensgunstig klimaat creëert. De Embodied Beauty™ tapijtcollectie is de eerste die CO2-negatieve producten aanbiedt, geïnspireerd door de Japanse esthetiek om in harmonie te zijn met de natuur.

De jury is lovend over het hoopvolle perspectief dat Interface biedt, het gaat over de lange adem en het volhouden. Interface is een inspirerend voorbeeld voor velen en de jury kent dan ook de SBI Initiatief van het Jaar- oeuvreprijs toe aan Interface.

Achtergrond SBI Juryprijs Initiatief van het Jaar



In 2014 is de vakprijs geïntroduceerd in Zweden door SB Insight, het bedrijf achter Europa’s grootste merkenonderzoek gericht op duurzaamheid, Sustainable Brand Index. Jaarlijks wordt de prijs toegekend tijdens de uitreiking van de Sustainable Brand awards. De prijs is bedoeld om duurzaamheidswerk aan te moedigen die het verschil zichtbaar maakt voor mens, maatschappij of het milieu.

De jury van 2022 van de SBI Initiatief van het Jaar- verkiezing bestaat uit professionals die zich binnen de branche dagelijks met duurzaamheid, branding en/of communicatie bezighouden.

Leontine Gast – CEO The Terrace

Maurits Groen – Co-founder WakaWaka, Kipster, Wholy Greens en Ignite

Roderick Mirande – Redacteur Adformatie

Arthur Herpel –Managing Partner Heldergroen

Ewa Skotnicki – Head of Brand Fairphone

Annemarije Tillema – Country Director SBI NL

De 6 finalisten



Vanaf begin december 2021 had iedereen de mogelijkheid een onderneming, een campagne, een lancering of een specifiek product te nomineren. Een onafhankelijke jury heeft vervolgens beoordeeld welke van de initiatieven het beste voldoet aan de criteria die aan de prijs ten grondslag liggen. Deze criteria zijn:

INNOVATIE – test het initiatief iets nieuws en/of daagt het bestaande normen binnen de branche waarin het opereert uit? ENGAGEMENT – creëert het initiatief consumentenbetrokkenheid en/of stimuleert het een duurzamer gedrag? IMPACT – heeft het initiatief het potentieel om blijvende positieve verandering teweeg te brengen? CREATIVITEIT – onderscheidt het initiatief zich door zijn creatieve uitvoering, bijv. ontwerp, branding of communicatie?

Uit de 49 ingezonden initiatieven zijn 6 finalisten overgebleven: