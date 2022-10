Noblesse Proteïns heeft in samenwerking met Looop een nieuw vloeibaar voedermiddel op de markt gebracht. Het product, genaamd ProtiPlu, is een nevenproduct van de productie van gehydrolyseerd vereneiwit. Vanwege het hoge gehalte aan hoog verteerbare eiwitten is dit bijproduct heel goed in te zetten als circulair diervoerder waardoor essentiële nutriënten nu binnen de voedselketen worden ingezet.

Noblesse Proteïns en Looop zijn beide constant opzoek naar nieuwe manieren waarop de ecologische voetafdruk, kan worden verminderd door bijproducten in te zetten in de voedselketen. “Door bijproducten in te zetten in de voedselketen en daarmee waarde te creëren, vergroten we de circulaire impact van deze stromen“ verklaart Jasmijn van Wakeren, Productmanager Pigs bij Looop, “voorheen gingen deze en soortgelijke stromen vaak naar een vergister, waardoor er onnodig veel essentiële nutriënten, geschikt voor het varken, verloren gingen”.

Circulaire bijdrage aan de eiwittransitie

Met de eiwittransitie wordt vaak gedoeld op de overgang naar meer plantaardige eiwitten. Een bredere invulling van deze transitie omvat verduurzaming en een meer circulair ingerichte invulling van (dierlijke) voedselproductie. Dit kan bijvoorbeeld door eiwitten uit nevenstromen zorgvuldig te benutten. De vloeibare bijproductstroom die ontstaat bij de productie van gehydrolyseerd vereneiwit (welke ook wordt gebruikt als varkensvoer) resulteert in een hoogwaardig en zeer verteerbaar verenperswater dat rijk is aan eiwitten. Edwin Huisken, Technical Accountmanager bij Noblesse Proteïns: “door efficiënt met deze eiwitten om te gaan bieden wij een duurzaam en circulair alternatief voor plantaardige eiwitbronnen die momenteel nog veelal geïmporteerd moeten worden”.

Door samenwerking en het delen van kennis werd het bijproduct geschikt gemaakt voor de varkenshouderij. Om het vervolgens als volwaardig voedermiddel in te kunnen zetten zijn er uitgebreide conserveringstesten gedaan en hebben er meerdere audits vanuit de NVWA en Securefeed plaatsgevonden. Hieruit volgde dat het product voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Protiplu

ProtiPlu is een vloeibaar voedermiddel, waardoor het zeer geschikt is voor het brijvoerrantsoen. Het drogestofpercentage ligt rond de 10%, die vervolgens 80% volledig verteerbaar eiwit bevat. Het product bevat een hoog aandeel essentiële aminozuren voor het varken hetgeen de groei, reproductie en melkproductie van het varken bevordert. Het relatief hoge vetpercentage van 15% maakt het product niet alleen heel voedzaam, maar ook erg smakelijk