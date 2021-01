Vliegreizen, vlees en videostreaming: wat Nederlanders willen opgeven om klimaatverandering tegen te gaan

Een mondiale vergelijking: verschillen tussen Europese, Amerikaanse en Chinese burgers

Ongeacht in welk land zij wonen, geven respondenten aan dat zij het opgeven van vliegreizen om klimaatverandering tegen te gaan, het makkelijkst vinden (40% van de Europese, 38% van de Amerikaanse en 43% van de Chinese respondenten).

Ook als het gaat om zorgen over de eigen gezondheid zien we dat de woonplaats niet uitmaakt: 75% van de Amerikanen, 71% van de Chinezen en 67% van de Europeanen geven aan op dit moment minder geneigd te zijn het openbaar vervoer te gebruiken vanwege de gezondheidsrisico’s van COVID-19.

Hoewel de meeste respondenten aangeven dat zij zich meer zorgen maken over het oplopen van COVID-19 dan over klimaatverandering (79% van de Chinezen, 67% van de Amerikanen en 58% van de Europeanen), geloven mensen nog steeds dat hun keuzes en acties kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering: 69% van de Nederlanders is deze mening toegedaan, drie procent lager dan het Europees gemiddelde en het Amerikaans gemiddelde (beide 72%), en 15 procent lager dan het gemiddelde in China (84%). Het aantal respondenten dat deze vraag positief beantwoordt, is ten opzichte van 2019 overal toegenomen, met een toename van drie procent in de EU, zeven procent in de VS en 12 procent in China.

Vergeleken met oudere respondenten in Europa en in de VS gelooft een groter percentage jongere respondenten dat hun gedrag een verschil kan maken in de strijd tegen klimaatverandering; in China is deze kloof niet waargenomen. Uit de enquête blijkt dat in de EU 77% van de jongeren van 15-29 jaar gelooft dat hun gedrag een verschil kan maken; onder respondenten van 65 jaar of ouder is dit 64%. In de VS bedragen deze percentages 75% voor jongeren van 15-29 jaar en 56% voor respondenten van 65 jaar of ouder.

Ambroise Fayolle, vicepresident van de Europese Investeringsbank: “De periode na COVID-19 biedt ons de kans een spectaculaire stap te zetten in de transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. Met een groen herstel kunnen we de sterke vermindering van broeikasgassen die we uiterlijk 2030 moeten realiseren, sneller bereiken. Burgers in de hele wereld zijn zich ervan bewust dat hun individuele gedrag een verschil kan maken. Als klimaatbank van de EU is het de rol van de EIB om deze groene transitie te versnellen door projecten te financieren die gericht zijn op groene energie, duurzame mobiliteitsoplossingen en innovaties waardoor burgers hun gewoonten kunnen veranderen om klimaatverandering tegen te gaan.”