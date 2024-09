Vivera, één van de grootste vleesvervangerproducenten van Europa, lanceert op Duurzame Dinsdag de ‘Protein Bites’ in Nederland. Deze plantaardige maaltijdverrijkers zijn enkel gemaakt van groenten, granen en peulvruchten, hebben een nutriscore A en zijn rijk aan eiwitten en vezels. In de varianten TexMex, Thai en Green zijn de producten vanaf september verkrijgbaar bij o.a. Albert Heijn, Jumbo en PLUS.

De toekomst van plantaardige voeding

Uit recent onderzoek van de WUR is gebleken dat beginnende flexitariers een voorkeur hebben voor peulvruchten, noten en zaden boven vleesvervangers. Ze vinden het belangrijk om voedzaam te eten met voldoende eiwitten en groenten en kiezen daarbij steeds vaker voor natuurlijke producten. Volgens Mintel zal deze trend in het komende jaar blijven groeien. Kwalitatief onderzoek van Vivera heeft aangetoond dat deze consumenten ca. 5 dagen per week vlees eten en andere dagen vaak zonder vlees en zonder vleesvervanger eten, omdat ze niet een directe vergelijking willen. Tegelijkertijd geven ze wel aan niet altijd verzadigd te zijn na een maaltijd zonder vlees en vleesvervanger. De Protein Bites van Vivera spelen hierop in door een eiwitrijke maaltijdverrijker aan te bieden die niet op vlees lijkt, maar juist de puurheid van groenten, granen en peulvruchten benadrukt.

Van vleesvervanger naar maaltijdverrijker

Het huidige assortiment in de supermarkt bestaat voornamelijk uit vleesvervangers die zijn ontwikkeld om de textuur en smaak van vlees na te bootsen. Met de Protein Bites lanceert Vivera een variatie die niet op vlees hoeft te lijken, volledig gemaakt van natuurlijke eiwitbronnen met groenten, peulvruchten en granen in de hoofdrol. Dit resulteert in producten die rijk zijn aan eiwitten én vezels, met een volwaardig aminozuurprofiel en nutriscore A. Deze combinatie biedt consumenten een maaltijdverrijker in het vegaschap, zonder referentie naar vlees. Marketing directeur Karin Lowik: “We veranderen hiermee ook de taal. We hebben het niet meer over vlees vervangen, maar over je maaltijd verrijken. Je verrijkt een maaltijd zonder vlees met een lekkere eiwit- en vezelrijke Proteine bite waardoor je langer een verzadigd gevoel hebt.”

Een veelzijdige keuze voor elke maaltijd

De Protein Bites bieden een gevarieerd assortiment dat geschikt is voor verschillende eetmomenten – van snack tot borrel en avondmaaltijd – en verschillende smaken: pittige TexMex Protein Bites, exotische Thai Protein Bites, en verfrissende Green Protein Bites. Gebruik de Protein Bites als topping op je salade, voeg ze toe in een wrap, eet ze bij de soep of als verrijking van je rijstgerecht. Bijzonder veelzijdig en voor ieder wat wils.

De Protein Bites van Vivera is nu verkrijgbaar bij de grotere supermarkten in Nederland voor €3,49 per verpakking.