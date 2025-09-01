Vivera breidt haar nugget-assortiment uit met kaasnuggets en Southern Fried Nuggets. Deze smakelijke snacks zijn moeiteloos te bereiden en bieden een lekker vegetarisch alternatief, bijvoorbeeld tijdens de borrel. De producten zijn vanaf week 36 verkrijgbaar bij Albert Heijn.

De krokante kaasnuggets zijn gevuld met zachte en romige smeltkaas. De Southern Fried Nuggets hebben een knapperig jasje, gekruid met een vleugje zwarte peper en een malse bite. Beide zijn gemakkelijk te bereiden in de oven, pan of airfryer. Met deze introductie maakt Vivera de overstap naar vegetarisch eten laagdrempelig, lekker en gemakkelijk. Karin Löwik, Marketing Director bij Vivera: “Of het nu gaat om een spontaan drankje met vrienden of om een snelle hap met je kinderen, iedereen wil kunnen genieten zonder gedoe. Voeg alleen een dipsausje of een portie frietjes toe en je avond is compleet.”

Makkelijk borrelen

De populariteit van vegetarische alternatieven bij de borrel is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo verdubbelden de verkoopcijfers van groothandelaren aan horeca en cateringbedrijven in twee jaar tijd (+111 procent). Daarnaast groeide de algemene categorie borrelgemak in supermarkten het afgelopen jaar met vijf procent, blijkt uit recente cijfers van Circana. “Nederland staat bekend om de gezellige borrels en de bijbehorende hapjes. We zien steeds vaker dat consumenten op zoek zijn naar hapjes die niet alleen lekker, maar ook moeiteloos te bereiden zijn. De hoge één-op-één-vervangbaarheid met het dierlijke alternatief biedt bij deze categorie vaak een laagdrempelige kans om de overstap te maken naar de vegetarische optie. Met deze nuggets maken we het gemakkelijk om hiervoor te kiezen, zonder dat het voelt als een compromis.”

De Kaasnuggets en de Southern Fried Nuggets zijn vanaf week 36 verkrijgbaar bij Albert Heijn voor een consumentenadviesprijs van respectievelijk €3,49 en €3,19. Vanaf week 40 zijn de Kaasnuggets ook in de andere grote supermarkten verkrijgbaar.