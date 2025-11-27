Vion Food Group heeft de internationale ESG Transparency Award 2025 gewonnen en daarbij de status Excellence én de titel Leading Company behaald van EUPD Research. Vion is daarmee het eerste Europese vleesbedrijf dat deze erkenning voor transparante en betrouwbare ESG-rapportage ontvangt – een nieuwe mijlpaal voor duurzaamheid en open communicatie in de voedingssector.

De internationale ESG Transparency Award beoordeelt duurzaamheidsrapportages op vijf onderdelen: governance, milieu, sociale verantwoordelijkheid, resultaten en communicatiekwaliteit. Vion scoort bijzonder goed op volledigheid, structuur en de integratie van ESG-gegevens. Dit laat zien dat het bedrijf werkt met wetenschappelijk onderbouwde doelen, verantwoord inkoopt en aantoonbare vooruitgang boekt in de gehele Europese waardeketen.

Sterke transparantie en geïntegreerde verslaglegging



Vions duurzaamheidsrapportage is nu al in lijn met de eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en is volledig opgenomen in het jaarverslag 2024. Daarmee bouwt Vion voort op een lange traditie van rapporteren: het was het eerste vleesbedrijf dat al sinds 2017 een CSR-rapport publiceert.

Deze transparantie is mogelijk dankzij duidelijke verantwoordelijkheden, gecontroleerde data en begrijpelijke kengetallen die de voortgang laten zien in onder andere:

Reductie van broeikasgasemissies met wetenschappelijk getoetste doelen, gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

Innovaties op het gebied van dierenwelzijn met programma’s zoals Good Farming Star en AI voor een gezonde krulstaart.

Circulaire processen en duurzaam inkopen in alle waardeketens.

Dr. Veronika Weber, CSO van Vion Food Group, over de onderscheiding: ”Transparantie is de basis voor vertrouwen. Door onze duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag op te nemen, wordt onze ESG-prestatie een vast onderdeel van onze bedrijfsresultaten. Dat wij als eerste Europese vleesbedrijf deze erkenning ontvangen, bevestigt onze rol als maatstaf voor geloofwaardige ESG-rapportage.”

De prijsuitreiking vond plaats op 26 november 2025 tijdens de ESG Summit in Bonn, Duitsland, als onderdeel van de European Sustainability Week.

Met deze onderscheiding behoort Vion tot een selecte groep Europese koplopers waarvan de duurzaamheidsrapportages voldoen aan de hoogste eisen voor transparantie, relevantie en vergelijkbaarheid.

Fotobijschrift: Willem Cranenbroek (Director Sustainability, Vion) en Alessia Lager (ESG Team, Vion) ontvingen de ESG Transparency Award tijdens de European Sustainability Week in Bonn, Duitsland, uitgereikt door een vertegenwoordiger van EUPD Group.