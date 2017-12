Vijf Nederlandse projecten genomineerd voor internationale BREEAM Awards

Vijf Nederlandse nieuwbouwprojecten zijn genomineerd voor de internationale BREEAM Awards. Deze prijzen voor duurzame gebouwen worden op 6 maart 2018 uitgereikt tijdens het BREEAM Awards gala in het London ExCel Centre in Londen. Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL keurmerk: “Voor het derde jaar op rij is Nederland hofleverancier van de BREEAM Awards. Dat is goed voor Nederland en onze duurzaamheidsambities.”

Nominaties

De Nederlandse projecten zijn verdeeld over verschillende categorieën. Voor de categorie Nieuwbouw is het ontwerp van het multifunctionele gebouw op de campus van Tilburg University genomineerd. Op de shortlist voor de categorie commerciële gebouwen staat de nieuwe huisvesting van de Nationale Postcode Loterij in Amsterdam. Ook zijn twee gebouwen van Lidl voor deze categorie genomineerd. Het opgeleverde Lidl distributiecentrum in Waddinxveen en het ontwerp van het Lidl Distributiecentrum in Oosterhout. De luxe woontoren HAUT aan de Amsterdamse Amstel is kanshebber in de categorie woningen. Van Doorn: “Ik feliciteer alle betrokkenen bij deze projecten van harte met hun nominatie. En deze nominatie brengt uiteraard ook verplichtingen met zich mee: kennis en ervaring delen met de markt.”

De jury bepaalt

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een casestudy. Daarbij wordt gelet op de BREEAM score, de innovaties die zijn toegepast en de mogelijkheden voor opschaling. Op de avond van de uitreiking worden de winnaars bekendgemaakt.

Groot succes

De uitreiking van de Internationale BREEAM Awards van afgelopen jaren was een groot succes voor Nederland. In 2017 zijn maar liefst zes Nederlandse projecten in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking in het Marriot in London. Gebouwen van Bol.com, TU Eindhoven, Geelen Counterflow, Energy Academy Europe, Royal Agio Cigars en Heuvel Eindhoven wonnen ieder een BREEAM Award. Ook in 2016 wonnen van de vijf Nederlandse genomineerden uiteindelijk drie projecten een prijs. The Edge, het hoofdkantoor van ABN AMRO en het kantoor met magazijn van ECOstyle behoorden tot de duurzaamste gebouwen ter wereld.

Of dit succes in 2018 kan worden geëvenaard, is de vraag. Van Doorn: “Alle projecten, al dan niet al opgeleverd, spreken zeer tot de verbeelding. Net als vorig jaar.” Bekijk hier een korte impressie van de uitreiking van 2017