De finalisten voor de BREEAM Awards 2026 zijn bekend en Nederland is opnieuw goed vertegenwoordigd. Dit jaar zijn negen Nederlandse inzendingen geselecteerd als finalist, verdeeld over vijf verschillende categorieën. Naast toonaangevende duurzame BREEAM‑NL projecten maken ook BREEAM‑assessororganisaties en internationale organisaties die actief zijn in Nederland kans op een award.

Erkenning voor prestaties, innovaties en impact

De BREEAM Awards zetten projecten en organisaties in de schijnwerpers die aantoonbaar bijdragen aan een duurzamere gebouwde omgeving. Als finalist onderscheid je je in prestaties, innovatie en toepasbare oplossingen, binnen thema’s als bestaande bouw, klimaatadaptatie, digitale innovaties, portefeuilles en nieuwbouw. Daarmee laten de awards zien dat duurzaamheid verder gaat dan energie of materiaalgebruik, met aandacht voor samenwerking en langetermijnimpact.

De uitreiking vindt plaats op woensdag 30 september 2026 in het Peninsula Hotel in Londen.

Finalisten Nederlandse inzendingen

De Nederlandse inzendingen zijn verdeeld over verschillende award categorieën. Hieronder zie je eerst de finalisten van BREEAM-NL projecten, gevolgd door organisaties en innovaties met een link naar Nederland.

Nederlandse projecten

Finalist Categorie Renovatie De Nederlandse Bank (DNB) Climate Resilience Excellence Wonderwoods Climate Resilience Excellence Erasmusstaete In-Use Performance Haskoning kantoor Delft In-Use Performance Vesteda Portfolio In-Use Performance WDP Folkstoneweg Schiphol Multi-Certification Leadership Fruitmasters New Construction Project of the Year PwC BV Responsible Occupier The July – Boat & Co Responsible Occupier

Organisaties en innovaties met link naar Nederland

Finalisten Categorie Longevity Partners Assessor Organisation of the Year Sustainix AI Digital Sustainability Innovation

Een plek als finalist is een belangrijke erkenning voor deze prestaties en een terechte waardering in een sterk internationaal deelnemersveld. We feliciteren alle projecten, organisaties en betrokken professionals van harte met het bereiken van deze finaleplek. Met hun inzendingen zetten zij de standaard voor duurzaam ontwerp, ontwikkeling en beheer van gebouwen.