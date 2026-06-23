Acht miljoen gebouwen in Nederland stoken nog op aardgas. Netcongestie remt groei en verduurzaming. Toekomstbestendige energiesystemen zijn nodig in wijken en op bedrijventerreinen. Toch sluiten verduurzamingsplannen op gebouw- en gebiedsniveau vaak niet goed op elkaar aan. Daarom is er nu Stella Groep: het eerste duurzame bedrijvencollectief dat al die expertise bundelt, van gebouw tot gebied.

Samenwerken voor meer impact

De WarmteTransitieMakers, De Groene Grachten, Greenvis, Endor Energy en Het Nederlands Instituut voor Warmtetransitie (NIWT) bundelen hun krachten binnen Stella Groep. De vijf organisaties blijven gewoon bestaan en werken door aan ieders missie. Wat deze fusie brengt: structurele samenwerking. Van beleidsvorming tot participatie, ontwerp op gebouw- en gebiedsniveau en begeleiding van de uitvoering.

Met onze organisaties hielpen we al honderden gemeenten en duizenden gebouweigenaren in de energietransitie, ieder vanuit de eigen expertise. Maar de opgave is groter. Daarom worden nu de krachten gebundeld. Samen bereikt Stella Groep wat apart niet mogelijk was.

“Ik zie veel opdrachtgevers die vooruit willen, maar kostbare tijd verliezen aan het schakelen tussen adviseurs en specialisten. Daarom is Stella Groep er: wij pakken de hele keten op, van het eerste idee tot de schop in de grond.”

Thijs de Booij – Algemeen directeur Stella Groep & oprichter De WarmteTransitieMakers

Van gebouw naar gebied, en weer terug

De energietransitie vraagt om een integrale benadering, waarbij de verduurzaming van gebouwen is afgestemd op een toekomstbestendig energiesysteem in de buurt. Stella Groep werkt daarom op meerdere schaalniveaus tegelijk: van gebouw naar wijk naar stad. Alleen zo ontstaan echte schaalvoordelen en versnelling.

“Collectieve uitdagingen vragen om slimme, gecombineerde oplossingen. Wat op gebouwniveau wordt bedacht, sluit niet altijd aan op plannen voor de buurt, en andersom. Door de handen ineen te slaan laten we duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden op elkaar aansluiten.”

Suze Gehem – Creatief directeur Stella Groep & oprichter De Groene Grachten

Vijf organisaties, één missie

De bedrijven van Stella Groep ondersteunen gemeenten, gebouweigenaren, netbeheerders, (publieke) warmtebedrijven, uitvoerders, maatschappelijke opdrachtgevers en projectontwikkelaars in de energietransitie. Deze organisaties vormen samen Stella Groep:

● De WarmteTransitieMakers versnelt de warmtetransitie voor gemeenten en partners, op beleid, participatie en techniek.

● De Groene Grachten verduurzaamt historische gebouwen en gebieden, van planvorming tot en met uitvoering.

● Greenvis ontwerpt en ontwikkelt collectieve warmte- en koudesystemen.

● Endor Energy zorgt voor het verduurzamen, uitbreiden en elektrificeren van bedrijventerreinen.

● NIWT leidt professionals op in de warmtetransitie.

Door krachten te bundelen is Stella Groep een robuuste partner over de volle breedte van de opgave. Dat is nodig, want de markt, wetgeving en stand van de techniek veranderen voortdurend. Stella Groep blijft relevant door gezamenlijk continu te leren en innoveren. Opdrachtgevers houden hun vertrouwde aanspreekpunt en krijgen daar de slagkracht van het hele collectief bij. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving voor iedereen.