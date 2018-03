Vijf finalisten Familiebedrijven Award 2018 bekend

Stichting Familie Onderneming heeft de finalisten bekend gemaakt voor de Familiebedrijven Award 2018. Dit jaar zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, vijf in plaats van vier familiebedrijven geselecteerd: AFAS Software, Dutch Flower Group, KlokHolding, Joh. Mourik & Co. en Royal Verstegen. De uitreiking van de Familiebedrijven Award 2018 zal plaatsvinden op woensdag 11 april 2018 te Den Haag. Maatschappelijke betrokkenheid is één van de criteria in het selectieproces.

Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende vijf finalisten geselecteerd:

AFAS SOFTWARE

Het in Leusden gevestigde familiebedrijf AFAS Software ontwikkelt innovatieve softwareproducten voor de zakelijke en de consumentenmarkt. Met circa 400 medewerkers bedient het bedrijf 10.000 klanten met in totaal ruim 1,2 miljoen gebruikers. Het familiebedrijf is eigendom van familie Mars en familie Van der Veldt.

DUTCH FLOWER GROUP

Dutch Flower Group omvat 30 gespecialiseerde handelsbedrijven die gezamenlijk de hele sierteeltketen bedienen. Onder het devies “Making Life Colourful” zijn kennis, kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid leidend in de bedrijfsvoering. De Dutch Flower Group is eigendom van de families Van Zijverden en Van Duijn.

KLOKHOLDING

KlokGroep en Novaform zijn onderdeel van KlokHolding, een financieel daadkrachtig familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring. Dankzij de sterke financiële basis van de holding en de bereikte schaalgrootte zijn KlokGroep en Novaform in staat grote (huisvestings)vraagstukken goed in te vullen en risico’s van opdrachtgevers over te nemen. De KlokGroep is in handen van familie Van de Klok.

JOH. MOURIK & CO.

Het Nederlandse familiebedrijf Mourik werd in 1929 door de naamgevers Joh. Mourik en J.C. Mourik opgericht en is inmiddels een internationaal concern met 2.000 medewerkers in de sectoren infra en industrie. Daarnaast is Mourik een grote speler op het gebied van industrieel onderhoud van petrochemische installaties en heeft het zich gespecialiseerd in complexe waterbouwkundige werken. Het familiebedrijf is nog steeds in eigendom van familie Mourik.

ROYAL VERSTEGEN

Royal Verstegen werd in 1886 opgericht door de heer Verstegen. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van het bedrijf dat specerijen en sauzen levert. Dit familiebedrijf gelooft dat kwaliteit begint bij de oorsprong en investeert daarom in biodiversiteit en eerlijke handel. De productie vindt plaats in haar eigen fabriek in Rotterdam waardoor de kwaliteit ‘van plant tot klant’ is gewaarborgd. Het bedrijf is in handen van familie Driessen.

Vorige winnaars van de Familiebedrijven Award

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014), Koninklijke De Heus (2015), Enza Zaden (2016) en de Terberg Groep (2017) de award.

Stichting Familie Onderneming en de Familiebedrijven Award

Meer informatie over de Stichting, de Award en de genomineerden vindt u op familiebedrijvenaward.nl.