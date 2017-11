Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

@kimaroneema76 happy #MVO , MUNGU akubariki na maisha marefu yenye mafanikio .. Keep up the Spirit 😘😘

Startup Now: Onderscheiden op smaak, testen, passen en meten, maatschappelijk bijdragen en een droom. Dat is de oorsprong van raw patisserie Ridiculously Good. #durf #mvo #chocolade pic.twitter.com/BbgFgwAVrY

Mvo zorgt voor loyalere klanten. Vooral innovatieve bedrijven merken het effect #mvo bit.ly/2AYlvbs pic.twitter.com/3JApxki77e

Gefeliciteerd BAM met de #Kristalprijs voor meest transparante jaarverslag op het gebied van duurzaamheid en #MVO pic.twitter.com/w4cKx7h8yY

Beschut #werk heeft veel voordelen. Lees er alles over in dit onderzoeksverslag van @SBCM en @Cedris! #inclusief #mvo cedris.nl/uploads/media/… pic.twitter.com/RGXUC0oGnP

Discussie over rol RvC bij #mvo verslaglegging verbeeld door @livetekenaar #Kristalprijs #TBkristal pic.twitter.com/7HrL4fRLkt

De #schatkamer van #Sinterklaas wordt gevuld door @bijjohannes met 2500 pakketjes voor een klant die dit nog even geheim wil houden...#mvo pic.twitter.com/Ly5zA39HpR

@ROCvanFlevoland Voor College Poort van @MBOAlmere ook ontdekken in Almere Buiten, natuurlijk mooier om in Poort te komen. #poort #s&b #mvo #mea

Ruim 100 uitgevoerde matches van #BeursvloerEde! Zo ook het door @PDR_advies bieden van een interview en het schrijven van een krachtig artikel voor @MijntuinJouwtui. #samen #sterk #MVO #winwin #match

En nog een succesvolle match: 't Winkeltje van de Bospoort heeft een aangepast en uitgebreid terras dankzij de #MeratusHoveniers van @HenkHolede. #winwin #MVO #Ede pic.twitter.com/IhES5qHR6n

Mentale onbalans blijvend herstellen bit.ly/2wJYw2e met Repairing Balance van @Aandachtheelt #HRM #MVO

In samenwerking met #MVO Nederland hebben branchevereniging Platform Promotional Products en Procomm een paar weken geleden een bezoek gebracht aan Mid Ocean Brands in Barneveld. Insteek was om andere branches inzicht te geven in verantwoord #ketenbeheer. bit.ly/2AhjRVW pic.twitter.com/ZKrtZFkkwx

Wie gelooft ook dat we de wereld een beetje eerlijker kunnen maken? DM me voor een code voor een korting op je eerste investering (met impact en rendement) #mvo #sdg #retweet #investeermetimpact #duurzaamheid #duurzaam #armoedebestrijding #banencreatie

Wat is duurzaamheid anno 2017 eigenlijk? De betekenis ervan lijkt verloren te gaan, terwijl het onderwerp actueler is dan ooit. Lees hier een interview over het boek 'Duurzaamheid is passé!' van @CWersch en @hollander_ #mvo #duurzaamheid > tgthr.nl/duurzaamheid_i… pic.twitter.com/Oq8Ysk8tbC

Mvo zorgt voor loyalere klanten. Vooral innovatieve bedrijven merken het effect #mvo bit.ly/2mKdvIK pic.twitter.com/uiu6hoBVeW