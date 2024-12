TIME en Statista hebben 500 bedrijven benoemd die groei combineren met zorg voor het milieu (lage CO2-footprint). Er zijn vier Nederlandse ondernemingen opgenomen in de lijst: ASM (42), ASLM (80), NEPI Rockcastle (258) en Corbion (354). Op de eerste twee plaatsen staan de Spaanse ondernemingen Solaria Energía y Medio Ambiente en Grenergy Renovables. Op de derde plaats staat JYP Entertainment uit Zuid-Korea.

Het is misschien wel de belangrijkste vraag voor bedrijven in het gespannen tijdperk van klimaatcrisis en stakeholderkapitalisme: kan een bedrijf goed presteren en tegelijkertijd goed voor het milieu zorgen? Het antwoord is ja, maar er heerst nog steeds een wijdverbreid geloof onder leidinggevenden dat er grote afwegingen zijn, zegt John Sterman, hoogleraar aan de Sloan School of Management van MIT. Hij ontmoet regelmatig topbestuurders in het kader van het Sustainability Initiative van de school, waarvan hij mededirecteur is. “Mensen zitten diep vast in deze afwegingsmentaliteit: groei versus groen, banen versus het milieu. Dit zijn valse tegenstellingen.”

Toch produceren elk jaar duizenden bedrijven duurzaamheidsrapporten om hun geloofwaardigheid op het gebied van klimaatverandering te bewijzen. Pas op voor data cherry picking en greenwashing, waarschuwt Sterman.

Om te begrijpen welke bedrijven echt vooroplopen, hebben TIME en Statista een nieuwe methodologie ontwikkeld om bedrijven over de hele wereld te identificeren die zowel uitstekende financiële als milieuprestaties laten zien. Hoge omzetgroei en winstgevendheid vergeleken met branchegenoten waren slechts één vereiste om de selectie te halen. Bedrijven moesten ook ongewoon kleine CO2-voetafdrukken laten zien (via Scope 1, 2 en 3 emissies, die directe, indirecte en toeleveringsketen emissies vertegenwoordigen), lage waterconsumptie en afvalproductiepercentages, en een hoog gebruik van groene energie.

Het resultaat is een lijst die duidelijk verschilt van de Fortune 500, en andere TIME-bedrijfsranglijsten trouwens. De helft van de 500 bedrijven die hier worden erkend, werd niet erkend op onze recente bedrijfslijsten, waaronder World’s Best Companies, World’s Most Sustainable Companies en America’s Best Midsize Companies. Er is geen teken van Apple, Amazon, Microsoft, Toyota en vele andere wereldwijde corporate titans, hetzij omdat hun financiën niet genoeg groeiden of hun impact op het milieu te groot was in de geanalyseerde periode (2021 tot 2023).

In plaats daarvan staan ​​er honderden bedrijven waarvan u misschien nog nooit hebt gehoord op deze inaugurele lijst. Slechts 117 van de 500 bedrijven op de lijst, en slechts zeven van de top 20, zijn gevestigd in de VS. Een handvol relatief kleine nutsbedrijven die zich richten op hernieuwbare energie staan ​​bovenaan. De Spaanse Solaria Energía y Medio Ambiente en Grenergy Renovables (respectievelijk nr. 1 en 2) hebben extreem lage CO2-uitstoot dankzij hun activiteiten die worden aangestuurd door 100% hernieuwbare energie.

Maar deze lijst bewijst nog steeds dat bedrijven van elke omvang en uit bijna elke sector een grote groei kunnen doormaken terwijl ze duurzaamheid omarmen. Een paar blue chip-giganten, zoals Mastercard (nr. 10), Visa (nr. 12), BMW Group (nr. 253) en Coca-Cola (nr. 325) haalden de lijst wel, hoewel middelgrote bedrijven met een jaarlijkse omzet tussen de $ 1 miljard en $ 10 miljard ongeveer 70% van de lijst uitmaken.

Steeds meer leiders erkennen de businesscase voor het inbedden van duurzaamheid om groei en winst te stimuleren, zegt Tensie Whelan, hoogleraar aan de NYU Stern School for Business. “We zien keer op keer enorme financiële voordelen.” Volgens Whelan, directeur van Stern’s Center for Sustainable Business, dat bedrijven helpt bij het opbouwen van een zaak voor verandering, is het laaghangend fruit om kosten te verlagen door operationele efficiëntie, maar er kan ook winst worden behaald op een groot aantal gebieden, waaronder relaties met leveranciers, innovatie en verkoop en marketing.

