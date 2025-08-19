De energietransitie is in volle gang, maar verloopt te traag om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. In haar nieuwste rapport ‘Heel Nederland op schone energie: vier kansen om de energietransitie te versnellen’ draagt onafhankelijk energie-expert DNV vier concrete kansen aan om de transitie te versnellen. Het rapport markeert het startpunt van The Great Transition, een breed DNV-initiatief om het tempo van de transitie op te voeren door een geïntegreerde aanpak met alle betrokken sectoren in de samenleving: overheid, bedrijven én burgers.

In het rapport wordt duidelijk dat Nederland in het huidige tempo uitkomt op een emissiereductie van 44% tot 52% in 2030 ten opzichte van 1990. Het doel ligt op 55%. Door te versnellen moeten we het tekort van 3 tot 10 procentpunt inhalen.

“Als Nederland nú de juiste keuzes maakt, zijn onze klimaatdoelen nog binnen bereik”, zegt Maurice Adriaensen, Directeur Nederland bij DNV. “Nederland staat op een kruispunt. Het rapport laat zien dat het kan! Versnellen is noodzakelijk en met duidelijke regie, slimme investeringen en samenwerking kunnen we de energietransitie volbrengen. Dat levert ons als land niet alleen klimaatwinst op, maar ook gezondheid op lange termijn, economische voordelen en strategische autonomie. Iedereen in Nederland heeft baat bij een geslaagde energietransitie en alle partijen spelen een rol, met de overheid aan het stuur.”

Het rapport zet vier concrete kansen op een rij om de energietransitie te versnellen.

Meer centrale regie en coördinatie – De energietransitie is complex en raakt veel sectoren tegelijk. Er ligt een taak voor de overheid om één duidelijke koers te varen, voor de lange termijn. Centrale aansturing – bijvoorbeeld door een nationale energiecoördinator – resulteert in andere landen al in snellere en slimmere keuzes. Strategie en ondersteuning op maat – Niet elke sector kan de overstap naar duurzame energie even makkelijk maken. Denk aan de industrie of de warmtenetten in woonwijken. De overheid moet samen met deze sectoren kijken naar gerichte ondersteuning. Bijvoorbeeld met subsidies, regelgeving en samenwerking tussen belanghebbenden kunnen zij sneller verduurzamen. Flexibele energiesystemen – De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet continu. Daarom moeten we ons energiesysteem flexibeler maken. Dat betekent: meer opslagmogelijkheden (zoals batterijen), slimme netwerken die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, en het combineren van verschillende energiebronnen zoals elektriciteit, waterstof en warmte. Sneller bouwen aan de energie-infrastructuur – De infrastructuur – zoals stroomkabels, warmtenetten en waterstofleidingen – moet sneller worden uitgebreid. Dat vraagt om kortere procedures voor vergunningen, innovatieve oplossingen voor netcongestie en meer investeringen in de energienetten van de toekomst.

The Great Transition: Een breder initiatief voor versnelling

Het rapport markeert bovendien het startpunt van een breder wereldwijd initiatief van DNV om de energietransitie te versnellen, genaamd The Great Transition. “Dit initiatief gaat verder dan onze commerciële opdracht”, zegt Caroline Kamerbeek, Directeur Communicatie en Public Affairs Energy bij DNV. “Vanuit onze missie en visie en onze rol als onafhankelijke expert voelden we een verantwoordelijkheid om meer te doen, écht impact te maken op de wereldwijde transitie naar schone energie. Met The Great Transition willen we vooral een breder publiek perspectief en hoop te geven, want dat is wat de transitie nu nodig heeft.”

Het startschot voor het initiatief vond plaats in het EYE Filmmuseum. Daar ging ook de korte filmserie The Great Transition in publieke première. De films zijn gemaakt in opdracht van DNV en ontwikkeld door de Nederlandse filmmaker Hugo Keijzer. De eerste film is online inmiddels ruim 9 miljoen keer bekeken.

Het initiatief The Great Transition start in Nederland als een pilotproject en wordt daarna uitgerold in Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.