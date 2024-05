In drie keer klikken je aankopen omzetten in natuurherstel, zo eenvoudig is het. Naturefund is de nieuwste innovatie waarmee gemiddeld 6% van online bestedingen bij aangesloten winkels naar impactvolle initiatieven gaat die bijdragen aan meer biodiversiteit, een beter klimaat en een fijner leven. Dave Kruizinga en Patrick van Kleef starten dit initiatief vanuit een missie om mensen met hun internetgedrag te laten bijdragen aan een groenere planeet. Het geld wordt geïnvesteerd in fondsen en stichtingen die zich inzetten voor de natuur, waaronder Justdiggit, Trees for All, Rainforest Trust en Het idealenfonds.

Click voor click bijdragen aan de natuur

Of het nu gaat om het adopteren van regenwoud, het beschermen van bedreigde diersoorten of het herstellen van gedegradeerd land, met Naturefund ontstaat een beweging om click voor click bij te dragen aan meer biodiversiteit, een beter klimaat en een fijner leven op aarde. Ze beschermen wat er wel is en herstellen wat er niet meer is. Inmiddels zijn 1500 winkels aangesloten en willen ze dit aantal verdubbelen voor eind 2024. Onder de aangesloten sites bevinden zich bedrijven als HEMA, Bever, Dille & Kamille, Thuisbezorgd.nl, Univé, O’Neill en Europarcs.

Nieuwe visie op transitie naar duurzaamheid

Kruizinga en Van Kleef geloven dat we slimmer moeten inspelen op bestaand consumentengedrag, zonder de consumptiemaatschappij verder aan te moedigen, om geleidelijk de beweging te versnellen naar een wereld waarin welzijn belangrijker is dan welvaart. Naturefund is op die visie gebouwd. Kruizinga: “Naturefund is een oplossing die ons huidige gedrag laat bijdragen aan een gezonde planeet. Het is toegankelijk voor iedereen, ongeacht overtuigingen, context of financiële middelen.” 75% van alle inkomsten die bij Naturefund binnenkomen gaat naar de natuur. De overige 25% is voor de operatie. Hiermee betalen ze de infrastructuur, doorontwikkeling, overheadkosten en zorgen ze dat ieders privacy geborgd is.

Op weg naar steward-owned

Om de missie te beschermen is een derde van de aandelen in handen van Stichting The Present Movement, een erkende stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die als missie heeft om sociaal ondernemen normaal ondernemen te maken. Zodra Naturefund drie maanden op rij meer dan €100.000 omzet draait, starten ze de procedure om een steward-owned bedrijf te worden. Dat is een vorm waarbij zeggenschap los wordt gekoppeld van eigendom. Zo zijn de aandeelhouders dienend aan het bedrijf en blijft de missie leidend. Dit volgt vanuit de overtuiging dat het primaire doel is om een initiatief te creëren dat bijdraagt aan een betere wereld. Een initiatief dat helpt tegen klimaatverandering en bijdraagt aan systeemverandering.

Hoe werkt het?

Via naturefund.nl kan iedereen de browser extensie, ook wel add-on, toevoegen aan de webbrowser*. De add-on herkent vervolgens wanneer een internetgebruiker in de zoekresultaten van Google een aangesloten winkel tegenkomt en wanneer hij zich op de website van een aangesloten winkel bevindt, waarna de keuze volgt om Naturefund op de webpagina te activeren. Na het activeren verschijnt een pop-up met de melding welk percentage van de potentiële aankoop naar natuurherstel zal gaan. Gemiddeld genomen is de commissie 6% van het aankoopbedrag. Dit wordt betaald door de winkel, niet door de consument. De betreffende winkel geeft door als er iets via Naturefund is gekocht. Maar door wie het is gekocht en wat het was blijft onbekend. Je hoeft als gebruiker geen account aan te maken. De privacy van iedere internetgebruiker is goed geborgd en er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

* Voor nu is Naturefund alleen nog te gebruiken via desk- en laptop. De meerderheid van de online aankopen vindt namelijk nog steeds via desk- en laptop plaats. Er wordt parallel aan de lancering gewerkt aan een mobiele versie.