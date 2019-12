VF Corporation kondigt nieuwe doelen aan om programma’s voor duurzaamheid te versnellen

VF Corporation, een van ‘s werelds grootste bedrijven in kleding, schoenen en accessoires met onder meer de merken The North Face® en Timberland®, publiceerde de nieuwste versie van zijn Made for Change-rapport over duurzaamheid & verantwoordelijkheid, inclusief de aankondiging van toonaangevende, op wetenschap gebaseerde doelen (SBT’s) en een gedurfde visie voor duurzame materialen.

Het Made for Change-rapport van VF geeft details over de ambities van het bedrijf om verbeteringen op milieu- en sociaal gebied door te voeren in zijn activiteiten, portfolio van merken, wereldwijde toeleveringsketen en in zijn gemeenschappen wereldwijd. Het rapport belicht ook de resultaten van het laatste rapportagejaar 2018.

“Ons personeelsbestand van 50.000 prestatiegerichte mensen delen de toewijding om meer te zijn dan alleen een kleding- en schoenenbedrijf. We streven ernaar een doelgerichte onderneming te zijn die de kracht van ons bedrijf gebruikt om positieve gevolgen te hebben voor mensen en de planeet die we delen”, aldus Steve Rendle, voorzitter, president en CEO van VF. “We zijn trots op onze vooruitgang, maar weten dat we zoveel meer kunnen doen. Onze Made for Change-strategie schetst onze toekomstgerichte prioriteiten en biedt ons een hernieuwde focus om onszelf harder en verder te duwen bij het aanpakken van enkele van de meest uitdagende problemen van onze branche.”

De Made for Change-strategie van VF richt zich op drie gebieden:

Circulaire bedrijfsmodellen: De commercialisering van circulaire bedrijfsmodellen om de milieu-impact van VF te verminderen en tegelijkertijd nieuwe groeimogelijkheden te creëren;

De commercialisering van circulaire bedrijfsmodellen om de milieu-impact van VF te verminderen en tegelijkertijd nieuwe groeimogelijkheden te creëren; Opschalen voor het goede doel: Gebruikmakend van de wereldwijde schaalgrootte en de invloed van VF om binnen het hele bedrijf onze impact op het milieu te verminderen en een bredere industrie te stimuleren; en,

Gebruikmakend van de wereldwijde schaalgrootte en de invloed van VF om binnen het hele bedrijf onze impact op het milieu te verminderen en een bredere industrie te stimuleren; en, Verandercultuur: VF en zijn merken in staat stellen om te dienen als een katalysator voor het activeren van duurzame en actieve levensstijlen voor de verbetering van mensen en onze planeet.

Made for Change Kernpunten uit het rapport

Zoals uiteengezet in het rapport en conform de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, heeft VF meetbare vooruitgang geboekt ten opzichte van zijn doelstellingen. Kernpunten zijn onder andere:

50 procent van de distributiecentra van VF over de hele wereld zijn afvalvrije installaties;

16 van VF’s gebouwen zijn LEED-gecertificeerd;

De lancering van een gedurfde visie op duurzame materialen, gericht op drie sleutelconcepten: regeneratieve, verantwoord hernieuwbare en gerecyclede materialen; en,

De verbetering van het levensonderhoud van werknemers in Bangladesh, Cambodja, India, de Dominicaanse Republiek, Vietnam, China, Kenia en Lesotho via het Worker and Community Development (WCD) -programma van VF.

VF’s wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen Goedgekeurd door het wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen-initiatief

De nieuwe wetenschappelijk onderbouwde doelen (SBT’s) van VF behoren tot de meest ambitieuze in de industrie en zijn in lijn met de ideologie om de wereldwijde schaalgrootte ervan voorgoed te gebruiken. SBT’s zijn doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

“VF is het grootste bedrijf in de sector voor textiel, kleding en luxe goederen dat een 1,5-graden doel stelt voor zijn Scope 1- en Scope 2-emissies, en een ver onder de 2-graden doelstelling voor zijn productgerelateerde Scope 3-emissies”, aldus de verklaring van Ben Peel, Consultant, de Carbon Trust.

VF onderging een twee jaar durende, intensief samenwerkingsproces om zijn nieuwe SBT’s te ontwikkelen. Het bedrijf werkte samen met het wereldwijde adviesbureau, de Carbon Trust, om gegevens te modelleren in de eigen en geëxploiteerde faciliteiten, evenals de volledige activiteiten van boerderij tot winkel; en diep betrokken bij de gehele waardeketen ervan. Primaire gegevens werden verzameld van de 1400 eigen faciliteiten, distributiecentra en wereldwijd logistieke centra van VF, evenals meer dan 100 Tier 1- en Tier 2-leveranciers, waardoor het vermogen om reductiestrategieën te identificeren en te implementeren wordt versterkt.

VF’s wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor koolstofemissies omvatten:

Een absolute reductie van Scope 1 en 2-uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030, vanaf referentiejaar 2017 gezien; en,

Een absolute reductie van Scope 3-uitstoot van broeikasgassen met 30 procent tegen 2030, vanaf referentiejaar 2017 gezien, gericht op boerderij-tot-winkelmaterialen, inkoopactiviteiten en logistiek.

Het wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen-initiatief verdedigt op wetenschap gebaseerde doelen als een krachtige manier om het concurrentievoordeel van bedrijven bij de overgang naar de koolstofarme economie te vergroten. Het is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) en een van de We Mean Business Coalition-verplichtingen.

“Dit is het meest uitgebreide, strategische advies dat we een organisatie hebben gegeven over hoe het zijn SBT’s in zijn eigen activiteiten en zijn waardeketen kan bereiken,” aldus Tom Delay, Chief Executive, de Carbon Trust. “Dit werk stuurt een sterk signaal naar de kledingsector over de mate van transformatie die nodig is om emissies in wereldwijde toeleverings- en distributieketens en meerdere merken echt aan te pakken. Het collaboratieve ontwikkelingsproces en de focus op het beïnvloeden van anderen is hoe echt bedrijfsleiderschap eruit ziet. We zijn verheugd om te zien dat VF zijn ambitieuze doelen bereikt.”

Een nieuwe visie op duurzame materialen

Ook vandaag aangekondigd, is de nieuwe visie op duurzame materialen van VF, de sleutel tot het bereiken van zijn SBT’s. Het winnen en produceren van grondstoffen zijn wereldwijd goed voor het grootste deel van de koolstofemissies van VF. De innovatieve visie legt een duidelijk pad voor reductie vast door nog een andere gedurfde inzet:

Tegen 2030 verbindt VF zich ertoe dat 100 procent van zijn top negen materialen, die goed zijn voor ongeveer 90 procent van zijn materiaalgerelateerde koolstofemissies, afkomstig zal zijn van regeneratieve, verantwoord geproduceerde, hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen/materialen.

Met behulp van tools, zoals de Material Sustainability Index en de Life Cycle Analysis-methodologieën van de Sustainable Apparel Coalition, beoordeelt VF zijn materiaalkeuzes binnen deze drie gebieden om de grootste kansen voor vermindering van de impact op het milieu te identificeren en te begrijpen hoe het versnellen van deze keuzes zal bijdragen aan het bereiken van wetenschappelijk onderbouwde doelen.

Meer informatie over VF en zijn Made for Change-rapport over duurzaamheid & verantwoordelijkheid staat op www.vfc.com.

Over VF Corporation

VF Corporation, opgericht in 1899, is een van ‘s werelds grootste bedrijven in kleding, schoenen en accessoires die mensen verbindt met de levensstijl, activiteiten en ervaringen die ze het meest koesteren via een familie van iconische outdoor-, actieve en werkkledingmerken, waaronder Vans®, The North Face®, Timberland® en Dickies®. Ons doel is bewegingen van een duurzame en actieve levensstijl aan te sturen ter verbetering van mensen en onze planeet. We verbinden dit doel met een niet-aflatende motivatie om te slagen in het creëren van waarde voor alle stakeholders en ons bedrijf als een kracht ten goede te gebruiken. Ga voor meer informatie naar vfc.com.