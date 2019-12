Verzekeraar VIVAT verduurzaamt verder

VIVAT, o.a. bekend van de merken Zwitserleven en Reaal, sluit het jaar af met mooie duurzame resultaten. Ten opzichte van vorig jaar wist VIVAT voor haar eigen bedrijfsvoering een CO2-besparing te realiseren van 21%. De reductie van CO2-uitstoot met 900 ton is mede tot stand gekomen door de verdere vergroening van het wagenpark en het terugdringen van het energiegebruik met 10%.

CO2-reductie

Wendy de Ruiter-Lörx, lid RvB, Chief Commercial Office bij VIVAT: “Verduurzaming is al een tijd een belangrijk speerpunt binnen VIVAT. Dat zit in onze genen en is doorgedrongen in al onze geledingen. Zo ook binnen ons wagenpark. Deze zijn we in hoog tempo aan het vergroenen. Het beleid is er op gericht om alleen nog maar elektrisch te rijden. De benzine- en dieselwagens binnen ons leasepark zijn we aan het uitfaseren. Mede hierdoor is de CO2-uitstoot van VIVAT gedaald van 4376 ton in 2018, naar nog maar 3476 ton, dit jaar. Dat is een reductie van 900 ton (21%).”

Energiebesparing

Jan Willem de Vaal, MVO-Manager bij VIVAT: “Het overschakelen van fossiele brandstof op elektrisch zorgt wel voor meer energieverbruik bij onze locaties. Gelukkig is al onze energie duurzaam. Verder hebben we als verzekeraar hele mooie resultaten laten zien. Zo is ons elektriciteitsverbruik met 10% afgenomen ten opzichte van vorig jaar en dat is 51% lager dan de benchmark. Ook is het verbruik voor verwarming van de panden gemiddeld 28% lager dan dat van deze groep. Daarnaast hebben we ons papiergebruik en ons afval flink weten te reduceren dit jaar. Daar zijn we trots op en zullen we ook vooral mee door blijven gaan!”

BREEAM-certificering

Naast de CO2-reductie en de energiebesparing behaalde VIVAT begin december al een hoge BREEAM-certificering voor haar hoofdkantoor in Amstelveen. VIVAT behaalde 3 sterren op al de drie de onderdelen Beheer, Asset en Gebruik. Ondanks de strengere regelgeving wist VIVAT haar score met twee sterren te verbeteren, ten opzichte van de laatste certificering. Hiermee schaart VIVAT zich bij een selecte club van slechts twee bedrijven in Nederland. De Ruiter-Lörx: “Met de ervaring die we hebben opgedaan bij de verduurzaming van ons hoofdkantoor kunnen we ook grote stappen zetten tot de verdere verduurzaming van al onze andere kantoorpanden. Daarnaast zijn er ook nog andere interessante mogelijkheden om onze locaties verder te verduurzamen die momenteel worden onderzocht. Denk hierbij aan: de plaatsing van zonnepanelen, het afkoppelen van gas en de plaatsing van groene of blauwe daken.”