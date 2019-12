Hoge BREEAM-score voor hoofdkantoor VIVAT

Het hoofdkantoor van verzekeraar VIVAT heeft een hoge duurzaamheidsscore behaald bij de laatste BREEAM-certificatie. VIVAT, o.a. bekend van de merken Zwitserleven en Reaal, behaalde 3 sterren op al de drie de onderdelen Beheer, Asset en Gebruik. Ondanks de strengere regelgeving wist VIVAT haar score met twee sterren te verbeteren, ten opzichte van de laatste certificering. Hiermee schaart VIVAT zich bij een selecte club van slechts twee bedrijven in Nederland.

BREEAM-certificering

VIVAT heeft er voor gekozen om alle eigen kantoorpanden te verduurzamen volgens de zogenaamde BREEAM-NL In- Use methodiek. BREEAM is een internationaal keurmerk en staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze methodiek maakt de integrale duurzame prestaties van een gebouw inzichtelijk en brengt verbetermogelijkheden aan het licht. VIVAT heeft nu de certificering ontvangen voor zowel Asset, Beheer en Gebruik van het hoofdkantoor in Amstelveen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wendy de Ruiter-Lörx, lid RvB, Chief Commercial Office bij VIVAT: “We zijn trots op het behalen van de 3x drie sterren op Asset, Beheer en Gebruik. Wij vinden het als organisatie erg belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is duurzaamheid een belangrijk aspect binnen het beleggingsbeleid en de bedrijfsvoering van VIVAT. Duurzaamheid is binnen ons huisvestingsbeleid dan ook een belangrijk speerpunt. Denk hierbij aan het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van onze gebouwen en de keuzes, waar mogelijk, voor circulaire materialen. Zowel bij ons hoofdkantoor in Amstelveen als onze andere kantoren.”

Bijzondere prestatie

Technisch manager Hans Wijngaarde: “De hoge scores voor het kantoor in Amstelveen zijn onder meer behaald door alle conventionele verlichting te vervangen door LED verlichting, de verouderde warmtepomp is vervangen voor een warmtepomp met een hogere COP (Coefficient of Performance), tevens is het bestaande koudemiddel R134a vervangen door het nieuwe aircogas R1234yf. Dit broeikasgas is 335 keer minder schadelijk dan R134a, en verdwijnt 400 keer sneller uit de atmosfeer. De milieuwinst door het nieuwe koudemiddel R1234yf is dus enorm. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan mobiliteit en groenvoorzieningen rond én in het pand.”

Thomas Metz, programmanager van Dutch Green Building Council (DGBC), de partij die BREEAM-NL beheert en ontwikkelt: “Drie sterren worden wel vaker gehaald op één specifiek onderdeel, maar er zijn weinig partijen die op alle drie de onderdelen gecertificeerd zijn volgens de meest recente, aangescherpte norm van BREEAM-NL In-Use. Dat zijn er feitelijk maar twee in heel Nederland. Drie sterren op alle onderdelen is dus een bijzondere prestatie te noemen.”

Verdere verduurzaming

De Ruiter-Lörx: “Met de ervaring die we hebben opgedaan bij de verduurzaming van ons hoofdkantoor kunnen we ook grote stappen zetten tot de verdere verduurzaming van al onze andere kantoorpanden. Daarnaast zijn er ook nog andere interessante mogelijkheden om ons hoofdkantoor verder te verduurzamen die momenteel worden onderzocht. Denk hierbij aan: de plaatsing van zonnepanelen, het afkoppelen van gas en de plaatsing van groene of blauwe daken.”