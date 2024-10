strong>Bonduelle, ‘s werelds grootste groentemerk, heeft de B Corp™-certificering behaald in Nederland. Deze erkenning onderstreept Bonduelle’s toewijding aan duurzame en sociale verantwoordelijkheid, en markeert een belangrijke mijlpaal in haar missie om bij te dragen aan een betere wereld door middel van verantwoorde voeding en bedrijfsvoering.

De B Corp-certificering wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Bonduelle Nederland verdiende deze certificering na een uitgebreide evaluatie van haar impact op verschillende onderdelen, waaronder milieu, medewerkers, gemeenschap en klanten. Naast Nederland zijn ook de Bonduelle-landen Frankrijk, Denemarken, België, Spanje, Portugal en Duitsland sinds deze maand B Corp. Hiermee is 80% van de omzet van de Bonduelle Groep B Corp-gecertificeerd.

“B Corp-certificering is een proces van voortdurende verbetering” – zegt Ilonka Audenaerde, General Manager Bonduelle Noord-Europa – “Hiermee bevestigen we onze toewijding aan duurzaamheid en ethische bedrijfsvoering. Een commitment dat al zeven generaties lang wordt nageleefd en waar we ontzettend trots op zijn!”

Het hele bedrijf is door de B Corp-certificering in beweging gezet om zichzelf en zijn processen te transformeren. Bonduelle heeft belangrijke veranderingen doorgevoerd op verschillende onderdelen. Zo heeft Bonduelle speciale programma’s ontwikkeld om consumenten en chefs te inspireren en te helpen in de transitie naar een plantaardig dieet. Op het gebied van milieu heeft Bonduelle de invoering van regeneratieve landbouw versneld. Daartoe richtte het bedrijf vorig jaar de Bonduelle Farm Academy op om partners te ondersteunen met informatie en training over regeneratieve landbouw. Bonduelle heeft als doel dat 80% van haar partner telers regeneratieve landbouw toepast in 2030. Daarnaast evalueert Bonduelle jaarlijks de tevredenheid en betrokkenheid van haar medewerkers. Het doel is om in 2025 een betrokkenheid percentage van 75% te behalen.

Deze nieuwe certificeringen brengen het totaal aantal B Corp-gecertificeerde landen binnen de Bonduelle Groep op negen, na de certificeringen in de Verenigde Staten en Italië in 2023. De ambitie van de Bonduelle groep is om met de gehele organisatie B Corp-gecertificeerd te zijn in 2025.