De pas geopende winkel PUUR & LOOS aan de Burgemeester Reigerstraat timmert hard aan de weg om zo veel mogelijk Utrechters plastic te laten besparen. Een half jaar na de opening van de winkel aan de Burgemeester Reigerstraat zijn er al bijna 40.000 verpakkingen bespaard. Klanten kunnen in eigen meegebrachte verpakkingen de producten meenemen.

Per jaar gooit een Nederlander gemiddeld vijftienhonderd voedselverpakkingen weg, dat zijn er zo’n vier per dag. ‘Dat moet anders’ dachten de ondernemers van PUUR & LOOS. ‘Waarom zouden we telkens maar weer nieuwe verpakkingen produceren als de oude verpakkingen nog prima in orde zijn?’ zegt Daan van Veen, een van de oprichters van de winkel. Met de bedrijven Een Pure Nootzaak en LOOS verkochten de ondernemers al verpakkingsvrij allerlei producten op markten en in de wijken van Utrecht. Samen besloten ze in oktober een winkel te openen. ‘De winkel is voor ons een grote stap vooruit in onze verpakkingsvrije droom, inmiddels bedienen we wekelijks zo’n vierhonderd klanten!’

Begin met iets kleins

Via de cijfers uit de kassa kunnen de ondernemers van PUUR & LOOS zien hoeveel verpakkingen er bespaard zijn. Sinds kort schrijven zij dit elke week opnieuw met stift op het raam. ‘Dit is een mooie aanmoediging voor ons en natuurlijk alle klanten, dat we goed bezig zijn met z’n allen. Het is gaaf om het zo concreet in cijfers te zien. Heel Utrecht kan zo ook zien hoeveel er bespaard is!’

De winkel krijgt dan ook steeds meer bekendheid in de stad. ‘Dagelijks komen er nog nieuwe klanten binnenlopen om even te neuzen naar alles wat er bij ons te vinden valt.’ Voorbereid of niet, meestal nemen ze toch iets lekkers mee. Er zijn dan ook altijd potjes of zakjes voor de klanten die onvoorbereid komen. Afvalvrij leven klinkt voor veel mensen als een enorme opgave, waar ze maar moeilijk tijd voor vinden. Daan heeft hiervoor de beste tip: ‘Begin met iets kleins. Koop eerst één of enkele producten bij ons verpakkingsvrij, zoals wasmiddel of hagelslag. Van daaruit kun je langzaamaan steeds uitbreiden!’

Net als vroeger

De winkel heeft een breed biologisch aanbod. ‘Aan biologisch kleeft vaak het imago dat het duur is en alleen weggelegd voor de hoge inkomens. Daar willen wij vanaf’, aldus Daan. ‘Met de winkel laten we zien dat biologische producten niet altijd duur hoeven te zijn. Zo hebben we een aantal basisproducten bewust extra laag in prijs gehouden om zo nog betaalbaarder te kunnen zijn voor bijvoorbeeld studenten of mensen met een kleinere portemonnee. Biologisch zou in de toekomst voor iedereen gewoon de standaard moeten zijn’

Mede daarom is er wekelijks een divers publiek te vinden in de winkel. Aan de basisproducten voor studenten is gedacht, maar ook gezinnen komen hier regelmatig een grote hoeveelheid potten vullen. Voor alle eenpersoonshuishoudens is het juist zo fijn dat je zelf kunt bepalen hoeveel je van alles neemt en dus niet gebonden bent aan grote verpakkingen. Verder zijn er de mensen die het zo geweldig vinden dat de oude kruidenier weer tot leven wordt gewekt. “Eigenlijk is dit net als vroeger”, hoort Daan regelmatig in de winkel.