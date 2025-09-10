In het afgelopen jaar hebben miljoenen Nederlanders weer een enorme bijdrage geleverd aan het halen van de wettelijke doelstellingen voor recycling. Door het werk van deze mensen, Verpact en haar ketenpartners samen zijn de wettelijke doelstellingen voor recycling van glas, papier/ karton, plastic, ferrometaal, aluminium en hout ruimschoots behaald. Dat blijkt uit het publieksverslag 2024 dat vandaag is gepubliceerd. Het inzamelpercentage van statiegeldflessen en -blikjes toont een duidelijke stijging, maar het wettelijk vereiste percentage is daar nog niet behaald. Voor meer informatie, zie: https://publieksverslag2024.verpact.nl/

Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur Verpact, vertelt: “Door de inzet van miljoenen Nederlanders, kleine- en grote ondernemers, ketenpartners en velen anderen worden steeds meer gebruikte verpakkingen goed ingeleverd of weggegooid. We kunnen van die waardevolle grondstoffen daardoor weer nieuwe verpakkingen maken. Dat is cruciaal om onafhankelijk te blijven van het buitenland en de kennis in Nederland te houden. We zijn als Nederland echt één van de koplopers in Europa.

Daar wil ik iedereen voor bedanken en daar mogen we in mijn ogen echt trots op zijn.”

Recyclingresultaten 2024

Uit het publieksverslag blijkt dat het recyclingpercentage van het totale aantal verpakkingen in 2024 met 76% licht is gestegen ten opzichte van 2023 (75%) en ligt hiermee ruim boven de wettelijke doelstelling van 70%. Het percentage recycling inclusief circulaire verpakking is met 88% gelijk gebleven, maar ook ruim boven de wettelijke doelstelling van 73%. Eén van de opvallendste percentages is dat de inzameling van drankkartons bijna is verdubbeld van 24% in 2023 naar 46% in 2024. Dat komt onder andere door een flinke stijging van het aantal drankenkartons dat via PMD en nascheiding is ingezameld en de uitbreiding van de recyclecapaciteit. Het blijft echter een kwetsbare keten die aandacht nodig blijft houden. Een ander opvallend percentage is aluminium, met een stijging naar 84% in 2024 ten opzichte van 69% in 2023.

Recycling inclusief circulaire verpakkingen 2024 © Verpact

Statiegeld

Het inzamelpercentage van statiegeldflessen en –blikjes is gestegen naar 77% voor flessen en flesjes (dit was 74% in 2023) en binnen anderhalf jaar na invoering is het al 83% voor blik. Het wettelijk vereiste percentage van 90% is daarmee nog niet behaald. Dit was voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) reden om op 3 september een last onder dwangsom op te leggen. Verpact is het hiermee oneens en gaat graag in gesprek met de staatssecretaris en de ILT.

Klein Lankhorst licht toe: “Onze aanpak werkt, want ons inleverpercentage stijgt als een raket en sneller dan ergens anders in Europa. Als we de laatste stap willen zetten, hebben we ook sturing nodig vanuit de overheid, waardoor we nog meer inleverpunten kunnen realiseren. Daarom pleiten we al veel langer voor een wettelijke innameplicht.”

“Het vergroten van de financiële prikkel voor consumenten om meer statiegeldverpakkingen in te leveren, zoals nu wordt voorgesteld in de last onder dwangsom van de ILT, is niet de oplossing”, legt Klein Lankhorst uit. “De landen waar het statiegeld hoger ligt, halen ook niet sneller of hogere inzamelpercentages. Iedere verhoging van het statiegeld zal niet direct leiden tot het effect waarop wordt gehoopt. Iedere euro die in extra statiegeld wordt gestoken is een euro die niet in een nieuwe inleverautomaat geïnvesteerd kan worden. We willen het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk maken: dat is waar we iedere dag aan werken. Door meer inleverautomaten te bestellen, te bezorgen, te betalen en locaties te vinden waar we ze kunnen plaatsen. Want Nederlanders vragen simpelweg om meer gemak en minder obstakels.”

Financiën

Bedrijven die verpakte producten en/of producten in statiegeldverpakkingen in Nederland op de markt brengen, betalen de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen en de Producentenbijdrage Statiegeld. Met deze bijdragen vergoedt Verpact de inzameling en recycling van verpakkingen, inclusief statiegeldverpakkingen. In 2024 bedroegen de geconsolideerde inkomsten van Verpact en Statiegeld Nederland 721 miljoen euro, waar 715 miljoen euro aan uitgaven tegenover staan. Doordat niet alle statiegeldflessen en -blikjes werden ingeleverd, bleef in 2024 139 miljoen euro aan statiegeld ongeclaimd. “Dit beschouwen wij niet als financiële meevaller voor op de spaarrekening, maar dit bedrag wordt gebruikt om te investeren in het statiegeldsysteem, zodat er nog meer gemak voor de consument komt. In 2024 is onder andere voor meer dan 75 miljoen euro aan nieuwe automaten aangeschaft door Statiegeld Nederland en in bruikleen geplaatst bij innamepunten”, aldus Klein Lankhorst. “Ook werden er kosten gemaakt voor campagnes, ICT en de uitvoering van het plan van aanpak om de inzameling verder te verhogen. Allemaal bouwstenen die ervoor moeten zorgen dat er steeds meer blikjes en flesjes worden ingeleverd, waardoor het bedrag van ongeclaimd statiegeld afneemt.”

Foto: Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur Verpact © Verpact