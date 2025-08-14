Verpact is Presenting Partner van SAIL 2025 en gaat met een mix van innovatieve inzamelpunten en publieksactivaties op het water en op de kades zorgen voor een schoon en circulair evenement. Dit met als blikvanger de nieuwe ‘Drijf-in’: een drijvend Verpact recyclepunt én Heinekenbar waar bezoekers al varend hun statiegeldflessen, -blikjes en ander afval kunnen inleveren. Bezoekers kunnen bovendien meevaren met Verpact en Plastic Whale om zelf actief mee te helpen het water schoon te houden. Om ook op de kades gemakkelijk afval in te kunnen leveren zijn vier Verpact Recyclepunten ingericht, lopen er in samenwerking met de gemeente Amsterdam Clean Teams rond en zet Statiegeld Nederland groots in met extra bulkmachines en mobiele inleverpunten. De opbrengst van alle gedoneerde statiegeldverpakkingen gaat naar Plastic Whale.

SAIL viert van 20 t/m 24 augustus 2025 een drievoudig jubileum: de tiende editie valt samen met 50 jaar SAIL en 750 jaar Amsterdam. Naar verwachting trekt het evenement ruim 2,2 miljoen bezoekers. Vanwege strenge vergunningsvoorwaarden kan een evenement van deze grote alleen nog doorgang vinden als het ook duurzaam wordt georganiseerd. Verpact is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval, inclusief het statiegeldsysteem. Wij geloven dat ook grootschalige, open evenementen circulair en verantwoord kunnen worden georganiseerd. Samen met de organisatie van SAIL 2025, de gemeente van Amsterdam en partners als Plastic Whale, zetten wij ons in voor een schoon en duurzaam festivalterrein.

Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur van Verpact, vertelt: “Bij Verpact streven we ernaar dat alle verpakkingen weer opnieuw verpakking worden. Door slim in te zamelen en zoveel mogelijk verpakkingen te recyclen, verminderen we zwerfafval, microplastics en zo de schade voor mens, dier, natuur én water. Dat doen we ook bij SAIL 2025. Met onze inzet en publieksactivaties, zowel op het water als aan wal, laten wij zien hoe duurzaamheid en een groot evenement samen kunnen gaan. Zo dragen we actief bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen van SAIL. We hebben hierbij wel de hulp van alle bezoekers nodig en maken het hen daarom zo makkelijk mogelijk. Als jij je lege verpakkingsafval inlevert, dan maken wij er weer wat moois van.”

De Drijf-in: al varend lege verpakkingen inleveren

Verpact en Heineken hebben de handen ineengeslagen en openen op woensdag 20 augustus de ‘Drijf-in’. Dit is een drijvend Verpact Recyclepunt samen met een Heinekenbar op het water. De Drijf-in is zo ingericht dat bezoekers al varend, met een snelheid van circa 2 km/u, hun lege verpakkingen kunnen inleveren zonder aan te leggen. In de Drijf-in wordt leeg verpakkingsmateriaal aangenomen, waaronder statiegeldmateriaal (flessen, flesjes en blikjes), glas (zoals lege wijnflessen) en overig afval . Bezoekers ontvangen vervolgens een zak, waarin zij tijdens hun volgende vaarronde statiegeldflessen- en blikjes, glas en overig afval opnieuw op de juiste manier kunnen verzamelen. Zo kan alles weer goed gerecycled worden. De tweede helft van de Drijf-in bestaat uit de Heineken Drijf-in Bar, waar Heineken, Heineken 0.0, Coca-Cola en water verkrijgbaar zijn.

Vissen met Verpact en Plastic Whale

Bezoekers kunnen zelf bijdragen aan een schoon SAIL onder de noemer ‘Vissen met Verpact en Plastic Whale’. Vanaf donderdag 21 t/m zaterdag 23 augustus tussen 12.00 en 20.00 uur en op zondag 24 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur, kunnen bezoekers plastic en statiegeldmateriaal uit het water vissen rondom het NDSM-terrein. Vertrekpunt is de kade bij Kaap de Groene Hoop. Deze activiteit vindt exclusief plaats in de zogenoemde ‘Groene Oceaan’, het deel van de NDSM-werf.

Verpact Recyclepunten en inzet Statiegeld Nederland

In drie gebieden zijn er vier Verpact Recyclepunten te vinden: op Javaeiland (twee punten), op het Marineterrein en bij SAIL on Stage. Hier worden plastic, drankkartons, glas, herbruikbare bekers, papier en overige verpakkingen ingenomen. Verpact zorgt ervoor dat ze zo schoon mogelijk gescheiden worden, zodat deze klaar zijn voor recycling. Ook is het mogelijk om je statiegeldverpakkingen in te leveren. Verspreid over het hele SAIL Amsterdam staan bulkmachines, trailers en RVM’s. Hier hebben bezoekers de mogelijkheid om het statiegeld te doneren aan Plastic Whale, of uit te laten betalen via Tikkie. In samenwerking met de gemeente Amsterdam lopen er ook Clean Teams rond.

Klein Lankhorst besluit: “Ik kijk enorm uit naar dit geweldige evenement. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de Sail-organisatie, de gemeente Amsterdam, Plastic Whale, Heineken en samen met alle omwonenden en alle bezoekers gaan voor de schoonste en meest duurzame SAIL-editie ooit!”

Foto: Vissen met Verpact en Plastic Whale © Plastic Whale