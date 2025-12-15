Verpact en Pathé slaan de handen ineen en plaatsen in bijna alle theaters een statiegeld-inlevermachine. Deze uitbreiding volgt op een succesvolle pilot waarbij in drie theaters werd getest en bezoekers positief reageerden. Voorheen konden Pathé-bezoekers hun statiegeldflesjes al doneren aan drie goede doelen. Vanaf nu hebben zij ook de mogelijkheid om het geld zelf terug te krijgen via Tikkie. De optie om te doneren aan goede doelen blijft bestaan. Verpact stelt de machines kosteloos beschikbaar, inclusief installatie en onderhoud.

Geslaagde pilot

In februari startte de pilot waarbij Verpact drie statiegeldmachines plaatste in Pathé-theaters in Utrecht Leidsche Rijn, Ypenburg en Tilburg Stappegoor. Naast positieve reacties van bezoekers, zorgen de extra innamepunten ook voor meer inlevergemak en een schonere omgeving. Daarom worden de statiegeldmachines nu ook geplaatst bij de rest van de Pathé theaters, met uitzondering van vijf theaters waaronder de theaters die geen PET-flesjes verkopen (Buitenhof, Tuschinski en City).

Verpact zorgt ervoor dat verpakkingen op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, inclusief het statiegeldsysteem. Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, is dan ook ontzettend blij met het succes van de pilot en de samenwerking met Pathé: “Het is een mooi voorbeeld van hoe een grote landelijke organisatie haar verantwoordelijkheid neemt. Samen zetten we een belangrijke stap richting ons grotere doel: recyclen en hergebruik van alle verpakkingen. Hoe meer inleverpunten, hoe makkelijker het wordt voor iedereen om bij te dragen aan een circulaire toekomst.”

Al ruim 2 miljoen euro gedoneerd

Sinds 2021 heeft Pathé vrijwillige inleverbakken in de vorm van een PET-fles staan waar bezoekers hun statiegeldflesjes kunnen doneren aan drie goede doelen. Hiermee zijn sindsdien ruim 13 miljoen flesjes en 2 miljoen euro gedoneerd. De huidige goede doelen van Pathé zijn: Bio Vakantieoord, Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje en Stichting de Noordzee.

Jacques Hoendervangers, CEO Pathé: “Een mooie stap dat we nu naast de donatiemogelijkheid ook statiegeldmachines aanbieden, waarmee bezoekers hun flesjes nog makkelijker kunnen recyclen en doneren, of ervoor kunnen kiezen om direct geld terug te krijgen. We merken dat onze bezoekers graag bijdragen aan een beter milieu en deze toevoeging helpt ons onze MVO-doelstellingen te realiseren en onze maatschappelijke impact te vergroten.”

Foto: Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland en Jacques Hoendervangers, CEO Pathé bij nieuwe statiegeldmachine © Jort Stengs