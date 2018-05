Verkoop van Fairtrade breekt nieuwe records

Steeds meer Nederlandse huishoudens kiezen voor Fairtrade gecertificeerde producten. Het aantal huishoudens dat Fairtrade koopt, doorbreekt in 2017 voor het eerst de grens van 6 miljoen (77% van het totaal), blijkt uit onderzoek van GfK. De grootste groei is zichtbaar in de categorie chocolade (+22%). Met name Fairtrade gecertificeerde seizoenchocolade (zoals Sinterklaasletters en paaseieren) kende een forse groei van 77%. Uit het onderzoek blijkt ook dat in het laatste kwartaal van 2017 de meeste Fairtrade aankopen ooit zijn gedaan. In de vier weken voor Sinterklaas piekte het aantal kopende huishoudens naar 3 miljoen (+31% t.o.v. 2016).

Groei aanbod

De grote groei in seizoenchocolade wordt veroorzaakt door een steeds groter aanbod van Fairtrade gecertificeerde seizoenchocolade in supermarkten. Niet alleen PLUS maar ook Lidl breidde in 2017 het Fairtrade assortiment voor Pasen, Sint en Kerst aanzienlijk uit.

Problemen in de cacao-sector

Deze groei neemt niet weg dat de cacao-sector nog altijd grote problemen kent. Zo leven veel boeren in Ivoorkust en Ghana – waar 70 procent van de mondiale cacaoproductie plaatsvindt – in extreme armoede. Kinderarbeid komt veel voor en ook ontbossing is een groot probleem. De huidige, extreem lage cacaoprijzen op de wereldmarkt zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

Consumenten kunnen helpen door chocolade met het Fairtrade-keurmerk te kopen. Voor Fairtrade producten geldt een minimumprijs dat als vangnet dient bij lage wereldmarktprijzen. Daarbovenop krijgen boeren- en arbeidersorganisaties een ontwikkelingspremie die ze naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs.

Fairtrade Week

Dit voorjaar roept Max Havelaar tijdens de Fairtrade Week, 5 t/m 13 mei, bedrijven, gemeenten, consumenten en vrijwilligers op om hun verbintenis met Fairtrade zichtbaar te maken. Via de internationale campagne #stand4fairness kan men het belang van eerlijke handel voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden onderstrepen. De acties op de winkelvloer tijdens de Fairtrade Week zorgen ervoor dat het volume voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden blijft groeien waardoor meer Fairtrade ontwikkelingspremie kan worden afgedragen.

Deelnemende supermarkten en winkels

Aan de voorjaarseditie van de Fairtrade Week 2018 doen de volgende supermarkten en winkels mee: Albert Heijn, ALDI, Boni, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Dekamarkt, Dirk, Ekoplaza, Emté, HEMA, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar en de Wereldwinkel.