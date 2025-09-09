In het eerste halfjaar van 2025 ging 3,5 procent van de bestedingen aan voedsel in de Nederlandse supermarkten naar producten met een biologisch keurmerk (820 miljoen euro). In de periode 2018 tot en met 2024 was dat gemiddeld 3,0 procent. Bij eieren is het aandeel biologische verkopen relatief het grootst, gevolgd door koffie en thee. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de BioMarktMeter en de Monitor Duurzaam Voedsel, uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Social & Economic Research (WSER). In het eerste halfjaar van 2024 was de verkoop van biologische producten nog 3,2 procent. De verkoop van biologische aardappelen, groente en fruit is het meest toegenomen.

Eieren in verhouding vaakst biologisch

Bij eieren is van alle productgroepen naar verhouding het grootste deel van de verkopen biologisch. In de eerste helft van 2025 was dat 17,3 procent. Op de tweede plaats staat koffie en thee met 6,5 procent, gevolgd door aardappelen, groente en fruit met 5,5 procent.

Dranken hebben het laagste aandeel biologische verkopen (1,6 procent).

Lichte toename bij meeste biologische producten

In vergelijking met de eerste helft van 2024 is het aandeel biologische verkopen bij bijna alle productcategorieën hoger. Alleen bij houdbare producten is het juist iets lager.

Bij aardappelen, groente en fruit steeg het aandeel het meest: van 4,7 naar 5,5 procent. Daarna volgen vis (van 2,5 naar 3,2 procent) en koffie en thee (van 5,9 naar 6,5 procent).

Biologisch aandeel vlees en zuivel sinds 2018 iets gedaald

In een vergelijking tussen 2018 en 2024 is het aandeel biologische verkopen bij eieren het meest gestegen, van 13,2 naar 17,4 procent. Koffie en thee volgen op de tweede plaats (van 3,7 naar 6,0 procent). Daarna heeft biologische vis over de jaren heen de grootste groei doorgemaakt.

Voor houdbare producten, vlees en zuivel is het aandeel biologische verkopen in 2024 echter kleiner dan in 2018. De verkoop van biologische houdbare producten daalde van 3,0 naar 2,5 procent, van biologisch vlees van 3,0 naar 2,6 procent en die van zuivel van 4,3 naar 4,0 procent.