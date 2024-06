Verduurzaming Intergamma laat verdere versnelling zien in 2023

Doe-het-zelfretailer Intergamma heeft in 2023 haar verduurzaming verder kunnen versnellen. Zo is de doelstelling overtroffen op het gebied van CO2-uitstoot en werden duurzamere verfsoorten geïntroduceerd. In 2024 worden verdere stappen gezet met productcirculariteit en levensduurverlenging.

Intergamma, de organisatie achter de bouwmarktketens GAMMA, Karwei en GAMMA België, neemt haar verantwoordelijkheid in het verder terugdringen van onder meer CO2-uitstoot. In 2023 was er 28% minder eigen directe en indirecte CO2-uitstoot (scope 1 en 2) dan in peiljaar 2021, terwijl de ambitie -8,4% was.

Meerdere uitstoot reducerende maatregelen en omstandigheden droegen hieraan bij. Zo werd onder meer in de bouwmarkten geïnvesteerd in energiezuinige ledverlichting, warmtepompen in sociale ruimtes en isolatie. Het distributiecentrum in Tiel schakelde deels over op elektrische klimaatbeheersing waardoor het gasverbruik werd teruggebracht. Daarnaast werd een groot deel van het wagenpark geëlektrificeerd.

Alternatieve producten

Komende jaren gaan nog veel stappen gezet worden, verduurzamen staat centraal binnen de strategie van Intergamma. Bovendien sluit het van nature heel nauw aan op de rol van bouwmarkten, ziet CFO Laura Hendrickx, verantwoordelijk voor Intergamma’s verduurzaming: “In onze bouwmarkten draait het al meer dan 50 jaar voor een groot deel om het repareren en onderhouden van allerlei zaken. Het tegengaan van verspilling en het spaarzaam omgaan met grondstoffen wordt alleen maar belangrijker, wij geloven dat we daar impact kunnen maken. Door klanten bijvoorbeeld actief te wijzen op de milieuvriendelijkere lakken in ons assortiment kunnen zij niet alleen de levensduur van hun kozijnen of deuren verlengen, maar maken we het hen ook gemakkelijker om dat op een veel verantwoordere manier te doen.”

In 2023 werden duurzamere alternatieven dan ook al zichtbaarder voor de klant, met onder meer specifieke labels voor hout en verf. Met het opleiden van duurzaamheidsadviseurs konden klanten steeds actiever gewezen worden op duurzamere keuzes en mogelijkheden om uitstoot en energieverbruik te verminderen.

Om in lijn te blijven met de wereldwijde klimaatafspraken, committeerde Intergamma zich in september aan het SBTi (Science Based Targets Initiative), ’s werelds grootste wetenschappelijke initiatief op het gebied van CO2-reductie. We verminderen de CO2 footprint van onze eigen operatie met 50% in 2030 en werken er naartoe om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Reparatie

Vanaf 2024 wordt een toenemend aantal ketenafspraken gemaakt met partners/leveranciers over productlijnen die verder gaan bijdragen aan Intergamma’s duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van materiaalgebruik, kwaliteit en verpakkingen. Ook zet Intergamma in op het beter faciliteren van reparatie en algehele levensduurverlenging.

Vanuit haar verantwoordelijkheid vergroot Intergamma jaarlijks haar transparantie in het duurzaamheidsverslag met meer maatregelen, concrete vorderingen en ambities.

Lees het duurzaamheidsverslag 2023 hier