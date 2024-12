ClimatePartner publiceert zijn Impact Summary 2023 en presenteert ESG-cijfers en voortgang van de gehele ClimatePartner Group. Het verslag toont de impact die ClimatePartner in 2023 samen met 5.795 klanten uit 73 landen heeft gerealiseerd. Zo is dankzij steun aan 193 klimaatprojecten in 52 landen meer dan 19 miljoen ton CO₂ vermeden. Ter vergelijking: de energie-gerelateerde CO₂-uitstoot van Noord-Holland bedroeg in 2022 ongeveer 14 miljoen ton CO₂.​

In aanvulling op deze cijfers ligt ClimatePartner ook zijn activiteiten toe. Naast het berekenen van CO2-uitstoot en het adviseren over vervolgstappen, is kennisdeling een belangrijke pijler om klimaatactie te stimuleren. In 2023 organiseerde ClimatePartner 104 ClimatePartner Academies, waaraan meer dan 12.500 mensen deelnamen.

“Het succes van klimaatactie staat of valt met ons, de mensen. We kunnen en moeten allemaal deel uitmaken van de oplossing om de noodzakelijke verandering te realiseren.” benadrukt Moritz Lehmkuhl, oprichter en CEO van ClimatePartner.

In de Impact Summary laat ClimatePartner zien hoe het zelf ook verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen activiteiten. Het klimaatactiebedrijf toont de impact van de gehele groep langs de vier dimensies milieu, sociaal, klanten en partnerschappen. Dit omvat ClimatePartner, ClimatePartner Impact, Volkswagen ClimatePartner en OneCarbon. Het document laat ook de stappen zien die ClimatePartner zet om bedrijven te motiveren vrijwillig in te zetten op klimaatactie.

De ClimatePartner Impact Summary 2023 is nu online beschikbaar.

Milieu impact: Bijdragen aan wereldwijde klimaatactie

In lijn met het advies aan klanten volgt ClimatePartner zelf ook de ‘Net Zero Cycle’ om een holistische klimaatactiestrategie te implementeren. Inzicht in de eigen CO2-uitstoot vormt hierbij de basis. In 2023 bedroeg de CO₂-voetafdruk van ClimatePartner 5.871 ton. Om deze uitstoot te verminderen heeft het bedrijf zich – als onderdeel van het SBTi – gecommitteerd aan een reductie van Scope 1 en 2-emissies met 42% en Scope 3-emissies van Ingekochte goederen en diensten en Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten met 30% tegen 2030 ten opzichte van 2022.

Om tijdens het reduceren ook oog te houden voor de nog wel geproduceerde uitstoot, ondersteunt ClimatePartner diverse klimaatprojecten evenredig aan de eigen CO2-uitstoot. Daarnaast heeft de organisatie in 2024 voor het eerst de EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling succesvol doorlopen.

“Bij ClimatePartner nemen we niet alleen verantwoordelijkheid voor onze klanten, maar ook voor onze eigen uitstoot. We willen graag een voorbeeld stellen. Door onze interne maatregelen en transparantie inspireren we andere bedrijven om hetzelfde te doen.” zegt Robert Viertelhauzen, Managing Director ClimatePartner Benelux.

Sociale impact: Diversiteit en sociale verantwoordelijkheid

Met 534 medewerkers verspreid over 13 locaties in 10 landen zet ClimatePartner zich in voor een inclusieve en diverse werkomgeving, onder andere via de DEIB Council. Vrouwen spelen hierbij een centrale rol: 37% van de managementposities en 48% van de leidinggevenden is vrouw. Het bedrijf blijft werken aan het bevorderen van diversiteit door bestaande structuren en processen te evalueren en te verbeteren.

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid zichtbaar maken

De Impact Summary 2023 markeert een nieuwe mijlpaal in de wereldwijde #thewholejob-campagne, die het belang benadrukt van holistische klimaatactiestrategieën voor bedrijven. Naast het uitbreiden van communicatieoplossingen voor klanten, wil ClimatePartner ook zijn eigen gepresenteerde inzet en impact gebruiken om alle stappen van een holistische klimaatactiestrategie te illustreren.