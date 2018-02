Verantwoord ondernemen. Wat moet de kledingsector doen?

Modint was aanwezig op het internationale OECD forum dat op 30 en 31 januari jl. in Parijs is gehouden. Hier waren 400 vertegenwoordigers van overheden, NGO’s, vakbonden en bedrijfsleven aanwezig om te praten over de implementatie van due diligence.

Due diligence is de term die wordt gebruikt voor het voorkomen of aanpakken van misstanden in de keten. Voor het bedrijfsleven (het geldt niet alleen voor de kledingindustrie) betekent het dat we actief op zoek moeten naar schendingen van mensenrechten en milieu en dat we daar een gepaste reactie op geven.

Veel kledingbedrijven controleren hun CMT leveranciers op het naleven van goede arbeidsomstandigheden bij de confectieateliers door bijvoorbeeld hulp van audits van Fair Wear of Amfori (nieuwe naam voor FTA/BSCI). Maar er kan conform OECD soms nog worden aangescherpt op beleid, management, inkoopgedrag, de follow up van audits, en vooral het betrekken van leveranciers bij dit alles. De afgelopen jaren is gebleken dat het auditen niet zo gek veel veranderd in de keten, behalve de investeringen die oplopen.

Duurzame grondstoffen

Bovendien geeft de OECD guidance aan dat er verder dan alleen de confectie moet worden gekeken, namelijk ook naar de grondstoffen die we inkopen en de impact daarvan op het milieu en de verf- en finish processen die erna nodig zijn. Nu zijn er ook al een aantal bedrijven die duurzame materialen inkopen, zoals biologisch katoen, better cotton of gerecycled polyester. Er worden vele stappen gemaakt en daar moeten we trots op zijn, maar er is vanuit diverse hoeken veel behoefte aan het afstemmen met alle partijen ; wat zijn de gezamenlijke doelen en hoe bereiken en communiceren we deze?

In 2017 is de OECD guidance voor onze sector gepubliceerd, waardoor we weten welke kant we allemaal op moeten, maar nu gaat het erom dat alle partijen er ook mee aan de slag gaan. Wat wordt er van ons als bedrijfsleven verwacht?

MVO Beleid maken en integreren in bedrijf Identificeren van risico’s in de keten (bijv. d.m.v .landenrapporten, vragenlijsten, gesprekken, monitoren, audits) Aanpakken, voorkomen of verzachten van risico’s ( bijv. als er overmatig overuren worden gewerkt, kun je afspreken met de fabrikant, om dit trapsgewijs terug te dringen, maar ook bespreken wat je inkoopbeleid er mee te maken heeft) (Hebben maatregelen gewerkt?) Communicatie (Communiceren over wat de doelen zijn, wat er is gedaan en of het heeft gewerkt)

Nu kun je dit als bedrijf zelf toepassen, maar er is in Nederland het Convenant Duurzame Kleding en Textiel die dit geheel heeft omarmt en waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten. Dit geeft bedrijven de kapstok voor alle duurzaamheidinspanningen en mogelijkheid tot samenwerking met andere bedrijven en partijen. Modint maakt deel uit van de stuurgroep en helpt bedrijven ook verder van strategie tot aan praktijk.

Europese aanpak

Op weg naar een EU aanpak is het secretariaat van het Convenant een samenwerking aangegaan met het Duitse Convenant (German Partnership for Sustainable Textiles), gestoeld op dezelfde OECD principes. Ook vanuit de EU commissie en parlement wordt er scherp op deze richtlijnen gestuurd. Er zijn nu 35 landen die de OECD guidance hebben ondertekend. Er wordt zelfs gespeculeerd over wetgeving op EU level, met de OECD richtlijnen als uitgangspunt, net als bij de zogenaamde ‘conflict minerals’ is gebeurd en waar nu allerlei telecombedrijven mee te maken hebben.

Hugo Boss, C&A en Aldi (non-food) deden hun verhaal afgelopen dinsdag en gaven aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland aan te moedigen. Voor veel bedrijven is het van groot belang dat er één weg in wordt geslagen. The Walt Disney Company, H&M, Inditex en ASOS vertelden over onderwerpen als het juist opstellen en bespreekbaar maken van inkoopvoorwaarden, het betrekken van werknemers in de keten en transparantie.

Bangladesh akkoord

Michael Bride, Head of Training van het Bangladesh akkoord vertelde heel duidelijk over verbeteringen in fabrieken, die zo hard nodig zijn en meestal heel simpel zijn. Het heeft vooral te maken met training van mensen. Hij gaf het voorbeeld dat werknemers in de ateliers hebben geleerd als er brand uitbreekt dat men de kleding moet beschermen en het vuur moet uitmaken in plaats van naar buiten vluchten via aangegeven paden. Zo kun je met een training grote verschillen uitmaken in mensenlevens. Ze hebben nu meer dan 2 miljoen mensen getraind.

Naast het Bangladesh akkoord en nationale convenanten zijn er allerlei collectieve projecten of organisaties die concreet bijdragen bij de verbetering van mensenlevens in de kleding en textiel sector. Zoals bijvoorbeeld: ACT, Better Buying, ZDHC, ETI, SAC, FWF en Social Convergence project. We hebben ze allemaal gehoord en ze doen allemaal goed werk. Wat er bij uw bedrijf past? Daar moet u uw due diligence voor doen! Daarbij helpen wij u graag.