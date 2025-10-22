De Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2025 van Vogelbescherming is gewonnen door Team VenhoevenCS – DS landschapsarchitecten met WUR/Robbert Snep, IVN, ontwikkelaar AM bv voor hun nieuwbouwproject ZOË op het Zeeburgereiland in Amsterdam. De jury was vooral onder de indruk hoe het project een unieke leefomgeving creëert voor mens én natuur. De tweede prijs is voor het Eindhovense project Rustenburgstraat (FAAM architects) en de derde prijs voor Watersysteem Eindhoven (Buro Lubbers). Vogelbescherming reikt de Award elke twee jaar uit om te laten zien dat stedelijke ontwikkeling en natuur goed samen kunnen gaan. De prijs is op 20 oktober door een vakjury overhandigd op de Dutch Design Week, tijdens het Interreg-event Natuur-inbouw.

Vogelbescherming reikt in samenwerking met de Zoogdiervereniging de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen uit sinds 2019. Met de Award willen we de aandacht vestigen op inspirerende praktijkvoorbeelden van natuurinclusief bouwen en ontwerpen, om zo te laten zien dat bouwen en natuur goed samen kunnen gaan.

In totaal kwamen er voor deze editie 28 aanmeldingen binnen. De projecten varieerden enorm. Van een natuurinclusief gebouwde school, het vogelvriendelijke renoveren van daken tot een circulaire en biobased brandweerkazerne.

Nieuwbouwproject Zoë is de winnaar

De vakjury, bestaande uit Marit Janse (De Urbanisten), Brigit Gerritse (Dutch Green Building Council), Gert-Jan Koopman (Natuurpro) en Didier El-Bacha (HOP.architectuur), wees het project ZOË als winnaar aan.

Het appartementengebouw krijgt acht daktuinen met elk hun eigen karakter, die samen met de kadetuin een successielandschap gaan vormen. ZOË creëert daarmee een unieke leefomgeving voor mens én natuur. De jury was er ook van gecharmeerd dat de natuurinclusieve ambitie van ZOË eveneens een sociale verankering krijgt; de bewoners beheren gezamenlijk de daktuinen en in de VvE zal iemand zitting nemen die de belangen van planten en dieren vertegenwoordigt.

Tweede en derde prijs

De tweede en derde prijs gingen naar projecten in Eindhoven. De Rustenburgstraat (FAAM architects), de vernieuwing van een tuinbuurt uit de jaren ’60, won de tweede prijs. De straat wordt biobased vernieuwd, waarbij de kansen voor natuur in de straat worden uitgebreid.

De derde prijs is voor het Watersysteem Eindhoven, ingezonden door Buro Lubbers, waarbij drie gebieden op hetzelfde watersysteem worden aangesloten, inclusief een beleef-route door de wijken, natuur en speelplekken.

Een eervolle vermelding is er voor het afstudeerproject Crematorium Vlucht van Lotte van Agtmaal, waarbij met nieuwe technieken en natuurlijke materialen een natuurvriendelijk crematorium is ontworpen dat volledig past in het landschap.

Foto: Jos-Willem van Oorschot van VenhoevenCS neemt de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen in ontvangst. Rechts op de foto juryvoorzitter Marit Janse / Foto: de Fotomeneer