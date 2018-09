VELUX verwerkt 100 jaar oud hout tot nieuwe dakramen

In samenwerking met grondstoffendelver A. van Liempd Sloopbedrijven geeft de VELUX Groep een tweede leven aan gebruikt hout. Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven is de eerste die hier gebruik van maakt. Momenteel voorzien zij ruim 90 van hun sociale huurwoningen van deze, door FSC als Recycled gecertificeerde, nieuwe dakramen, een belangrijke stap in de richting van circulair bouwen. Het hout is gewonnen uit gesloopte Rotterdamse woningen uit 1910.

Deze productinnovatie speelt in op het Rijksbrede programma circulaire economie. Doel van dit programma is om vóór 2050 een circulaire economie te realiseren. Het hout dat bij de eerste productie van de dakramen van circulair hout werd gebruikt, is afkomstig van meer dan honderd jaar oude huizen uit de Rotterdamse wijk Spangen. Het is de eerste keer dat dakramen van reclaimed hout, die gecertificeerd zijn als Forest Stewardship Council (FSC) 100% Recycled, worden geproduceerd.

Kwaliteit op nummer één

Het hout is met zorg uit oude gebouwen gehaald, waarna het hout verzaagd en voorbereid wordt op het productieproces van een VELUX dakraam. Het geleverde hout wordt gelabeld met de houtherkomst en voorzien van het FSC Reclaimed certificaat (Post-consumer reclaimed material). “Het grootste voordeel van het hergebruiken van dit hout is dat we de levensduur en opslag van CO2 in het hout met 30 tot 40 jaar verlengen,” vertelt eigenaar en oprichter Arie van Liempd van A. van Liempd Sloopbedrijven. “Vijf jaar geleden hebben wij een prototype van een reclaimed houten raam gemaakt, om te laten zien dat het mogelijk is om gebruikt hout te verwerken in een nieuw product. Nadat VELUX ons benaderde met de wens om reclaimed hout toe te passen in een dakraam hebben we dit samen gezamenlijk verder aangepakt. Het hout voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen die VELUX voor haar producten stelt. Het ontgonnen hout blijkt een goed vochtpercentage te hebben en is daarmee prima geschikt voor hergebruik.”

Hout uit Rotterdam naar Eindhoven

Tot nu toe zijn 100 dakramen geproduceerd met het hout dat ontgonnen is uit 100 jaar oude woningen in de Rotterdamse wijk Spangen. Momenteel worden er hiervan 93 geplaatst op de zolders van sociale huurwoningen van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. “We kiezen steeds voor de meest duurzame oplossing. Het toepassen van de eerste VELUX dakramen van reclaimed hout in onze woningen in Tivoli in Eindhoven was daarmee voor ons een vanzelfsprekende stap. Onze ambitie is dat we binnen 10 jaar volledig circulair bouwen, onderhouden en slopen. Ik heb er vertrouwen in dat we, als we zo samen kunnen werken, die ambitie gaan halen,” aldus Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur Vastgoed van Woonbedrijf.

Interesse vanuit de markt

“Omdat naast het ontgonnen hout ook het VELUX dakraam wordt gelabeld met een unieke productiecode, kan iedere eindgebruiker online de herkomst van het hout uit hun eigen dakraam opzoeken. Het hout voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen die de VELUX Groep stelt. Er zit er geen verschil in de eigenschappen, kwaliteit of duurzaamheid van dit tuimelvenster, gemaakt van reclaimed hout, in vergelijking met een standaard VELUX tuimelvenster. Het enige verschil is dat we met het ontgonnen hout 30% nieuwe grondstoffen in de productie kunnen besparen,” zegt Ronald Bal van VELUX Nederland, initiatiefnemer van de dakramen van reclaimed hout. “Het renovatieproject van Woonbedrijf in Eindhoven is de eerste in een rij. Ook andere woningcorporaties in Nederland tonen interesse voor het gebruik van dit type dakraam. Nu we reclaimed hout kunnen gebruiken voor productie, denken we het komende jaar serieus werk te kunnen maken van deze productinnovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit type dakramen in de toekomst kan helpen met het hergebruiken van grondstoffen van bouwmaterialen, waarmee op een positieve manier een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Een opgave die door alle partijen in de bouwkolom zal moeten worden ingevuld. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en de eerste concrete stap,” zegt Ronald Bal.