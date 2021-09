VELUX Groep en Schneider Electric verlengen partnerschap om levenslange CO2-neutraal belofte te versnellen

Vandaag kondigen de VELUX Groep – wereldleider in dakramen – en Schneider Electric – wereldleider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering – een nieuwe uitgebreide samenwerkingsovereenkomst aan om de CO 2 -neutraal belofte van de VELUX groep te versnellen. Deze nieuwe overeenkomst is een gevolg van de toenemende behoefte om klimaatverandering proactief aan te pakken. Op deze manier wil de dakramenleverancier de plannen om in 2030 levenslang CO 2 -neutraal te zijn versnellen.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Schneider Electric VELUX helpt om tegen 2023 het equivalent van 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om de RE100-doelstelling te bereiken. Binnen de nieuwe overeenkomst zal Schneider Electric een wereldwijd programma ontwikkelen met ‘Zero Carbon Action-plannen’ voor elk van de fabrieksterreinen van de VELUX Groep om zo het energieverbruik te verminderen en hernieuwbare energie op te schalen.

“Het collectief van bedrijven, overheid en samenleving moet meer doen om de klimaatcrisis aan te pakken en de CO 2 -uitstoot te verminderen”, zegt Jörn Neubert, Senior Vice President Supply, van de VELUX Groep. “De VELUX Groep heeft een aanzienlijk klimaatbudget vrijgemaakt om onze klimaatstrategie en ambities prioriteit te geven. We hebben Schneider Electric als onze partner aangewezen vanwege gedeelde waarden en het vermogen van Schneider om ons te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een versneld wereldwijd programma.”

Het uitgebreide partnerschap focust op de ambitie van de VELUX Groep om tegen 2030 100% CO 2 -neutraal te zijn (scope 1 en 2) en levenslang CO 2 -neutraal te zijn wanneer de VELUX Groep het 100-jarig jubileum viert in 2041. Met deze belofte legt de VELUX Groep haar volledige historische koolstofvoetafdruk vast, en zal het haar toekomstige koolstofemissies verminderen. Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C. De VELUX Groep is partner van het Wereld Natuur Fonds (WWF) op het gebied van bosbehoudprojecten over de hele wereld. Daarnaast werkt de VELUX Groep ook aan het halveren van de CO 2 -uitstoot in haar waardeketen (scope 3), een doel wat in 2030 moet zijn bereikt.

“We zijn trots om door de VELUX Groep te zijn geselecteerd als partner voor koolstofneutraliteit”, zegt Christel Heydemann, EVP Europe Operations, Schneider Electric. “Om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, is versnelde klimaatactie essentieel. Door middel van bewezen decarbonisatie-oplossingen zoals hulpbronnenefficiëntie, on-site en off-site inkoop van hernieuwbare energie en hoogwaardige koolstofkredieten en -compensaties weten we dat het mogelijk is om binnen een temperatuurstijging van 1,5°C te blijven. We prijzen de VELUX Groep voor het erkennen van de urgentie van klimaatverandering, het versnellen en in gang zetten van hun klimaatambities om ruim voor 2050 koolstofneutraal te zijn.”

Het driejarige partnerschap omvat alle fabrieksterreinen van VELUX. Schneider Electric zal een wereldwijd decarbonisatieprogramma ontwikkelen, met daarin:

Energiebeoordeling van alle fabriekslocaties van de VELUX Groep, resulterend in de ontwikkeling en implementatie van ‘Zero Carbon Action-plannen’;

Ondersteuning van het Energy Excellence-programma van de VELUX Groep in overeenstemming met ISO50001: verbetering van activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie en uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare verwarming en elektriciteit op locatie om daarmee fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen; en

Implementatie van een wereldwijd monitoringsysteem via Schneider Electric’s EcoStruxure™ Resource Advisor om het energieverbruik te meten en te analyseren.