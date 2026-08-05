Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor huiseigenaren die zich onder druk gezet, misleid of onvoldoende geïnformeerd voelen bij de verkoop van verduurzamingsproducten en -diensten. De vereniging ontvangt steeds meer signalen over agressieve en misleidende verkooppraktijken rond onder meer thuisbatterijen, warmtepompen, zonnepanelen en isolatie. Met het meldpunt wil Vereniging Eigen Huis deze ervaringen bundelen en beoordelen of er sprake is van bredere patronen in de markt om huiseigenaren gerichter te kunnen waarschuwen.

Door het einde van de salderingsregeling per 1 januari 2027 zoeken veel zonnepaneelbezitters naar manieren om meer eigen stroom te gebruiken. Daardoor komen vooral thuisbatterijen, energiemanagementsystemen en slimme laadoplossingen nadrukkelijker in beeld. Ook ontwikkelingen in energieprijzen kunnen de interesse in warmtepompen vergroten. Juist bij zulke grote investeringen en technische keuzes zijn duidelijke informatie, realistische beloften en redelijke voorwaarden belangrijk.

“Huiseigenaren willen best verduurzamen, maar ze moeten wel kunnen vertrouwen op wat hun wordt beloofd. Wie onder druk tekent of achteraf ontdekt dat de beloftes anders zijn dan gedacht, kan flink in de problemen komen. Dat schaadt niet alleen de portemonnee, maar ook het vertrouwen in verduurzaming,” zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Druk, vage offertes en te mooie beloftes

Huiseigenaren kunnen melding doen bij het meldpunt agressieve en misleidende verkoop bij verduurzaming op de website van Vereniging Eigen Huis. Denk aan kortlopende aanbiedingen, druk om direct te tekenen, onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen, te rooskleurige terugverdienbeloftes of bedrijven die zich voordoen als overheid, gemeente, energieleverancier of netbeheerder. Ook bij twijfel of de ervaring ernstig genoeg is, spoort de vereniging aan melding te maken via het meldpunt.

Meldpunt moet patronen zichtbaar maken

Vereniging Eigen Huis gebruikt de meldingen om scherper in beeld te krijgen welke verkooppraktijken voorkomen, hoe vaak ze voorkomen, bij welke producten huiseigenaren risico lopen en of er bredere patronen zichtbaar worden. Op basis daarvan kan de vereniging huiseigenaren gerichter waarschuwen en, als daar aanleiding voor is, onder de aandacht brengen bij marktpartijen of toezichthouders.

Neem bedenktijd, vergelijk aanbieders

Vereniging Eigen Huis adviseert huiseigenaren die willen verduurzamen zich niet te laten opjagen. Vraag altijd een schriftelijke offerte, controleer met wie je zaken doet en vergelijk meerdere aanbieders. Laat mondelinge beloftes vastleggen, check de bedenktijd en betaal geen grote bedragen vooruit zonder duidelijke afspraken. Wie twijfelt: win eerst onafhankelijk advies in en tekent pas als het aanbod duidelijk is.