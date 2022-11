Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden (voor truck- en bus) via het vernieuwen van banden biedt ongekende kansen. Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en de circulaire economie zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te overwegen. Toch is het marktaandeel in Nederland van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt circa 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden. Dus in Nederland valt nog veel te winnen, aanleiding voor de kennis- en informatiecampagne via www.duurzamebanden.nl.

Daarom lanceert VACO vandaag de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden. In deze campagne wil VACO de voordelen in beeld brengen en ervaringen delen met transporteurs, eigen vervoerders, openbaar vervoer, overheid en opdrachtgevers voor transport. De boodschap: vernieuwde banden zijn veilig en betrouwbaar, hebben een lagere ecologische voetafdruk én hebben een gunstige kilometerkostprijs.

VACO brengt bandenvernieuwing ook bij politiek Den Haag onder de aandacht in het commissiedebat Circulaire economie dat op 2 november plaatsvindt. Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, ontstaat op kortere termijn meer circulariteit in zowel het personen- als vrachtvervoer.

De basis van vernieuwde bedrijfswagenbanden komt van bestaande, gebruikte banden. Iets minder dan de helft van oorspronkelijk kwalitatief goede nieuwe banden komt in aanmerking voor hergebruik. Hier gaat per band een strenge selectie aan vooraf. Volledig gecontroleerd en gecertificeerd volgens Europese regelgeving. De banden krijgen een geheel nieuw loopvlak. Kwalitatief goede banden kunnen op deze manier meerdere levens meegaan. Hergebruik beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie circa 50 tot 70 kilo aan grondstoffen, ruim 60% CO2 uitstoot en 70 liter olie.

Veel professionele gebruikers – van busmaatschappijen tot transportbedrijven, van gespecialiseerde afvalverwerkers tot zelfs vliegtuigmaatschappijen – verlengen de levensduur van hun banden reeds. De vernieuwde banden onder hun vloot leveren groene en financiële voordelen op. Daarnaast biedt het vernieuwen van banden hen de kans om een profiel op maat te ontwikkelen, waardoor hun voertuigen nóg veiliger, zuiniger en schoner rijden.

Kortom: wie een duurzame bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en tegelijkertijd de bedrijfskosten wil minimaliseren, kiest voor vernieuwde banden.