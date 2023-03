Duurzaamheid is voor veel bedrijven in de banden- en wielenbranche ‘kern van de zaak’, aldus VACO-voorzitter Ron van der Jagt. De branche werkt hard naar een volledig circulaire keten. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bezocht bandenvernieuwingsbedrijf Roline. Met eigen ogen zag zij hoe het vernieuwen van bedrijfswagenbanden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het besparen van grondstoffen en verminderen van de CO2-emissie. Zij gaf aan het mooi te vinden dat de sector zelf hard werkt aan de gehele ladder van de circulaire economie. Het bedrijfsbezoek is onderdeel van de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden, die VACO eind vorig jaar lanceerde.

Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden voor truck en bus via het vernieuwen van banden biedt grote kansen. Hergebruik van banden beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie ongeveer 55 kilo aan grondstoffen en afval, ruim 60% CO 2 uitstoot en 70 liter olie. De prestatie is minimaal gelijk aan die van een vergelijkbare nieuwe band. Daarnaast is een vernieuwde band gemiddeld 30% goedkoper.

Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen, de circulaire economie, de prestatie én de lagere aanschafprijs zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te gebruiken. Toch is in Nederland het marktaandeel van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt ongeveer 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden.

Het Nederlands bedrijfsleven en de overheid laten dus kansen liggen, vindt VACO. Wanneer we in Nederland op het Franse niveau zouden komen, kunnen we 10.125.000 kilo CO 2 uitstoot, 5.250.000 liter olie en 4.125.000 kilo grondstoffen en afval extra besparen ten opzichte van het huidige Nederlandse niveau. In Duitsland en Frankrijk dragen vooral stimuleringsregelingen van de overheid bij aan het grotere marktaandeel. Daarom heeft VACO de volgende suggesties aan de staatssecretaris meegegeven:

Maak het gebruiken van vernieuwde banden waar mogelijk een dringend advies bij overheidsaanbestedingen

Gebruik de vrachtwagenheffing vanaf 2027 als subsidie op vernieuwde banden zoals in Duitsland

Geef vernieuwingsbedrijven ontheffing voor de CO 2 taks in EU-verband

taks in EU-verband Maak de communicatie door de overheid over de voordelen van vernieuwde banden vindbaarder

Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, ontstaat op kortere termijn meer circulariteit in zowel het personen- als vrachtvervoer.