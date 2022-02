Samen met het Versnellingshuis, regionale ondernemersorganisaties en overheden organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW komende week (7 t/m 11 februari) diverse activiteiten voor ondernemers in het kader van de Circulaire Economie (CE).

258 events

Vanuit het Versnellingshuis -en dankzij talloze (regionale) partners- worden maar liefst 258 evenementen in de week van de CE georganiseerd door het hele land. Zo zal Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW spreken over de kansen van CE tijdens de grote Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022. Hoe je een hele keten circulair maakt hoor je bijvoorbeeld in één van de vele deelsessies voor ondernemers (‘Geen longshot! Maar een Moonshot’). Middels diverse workshops en events kan je in de week van de CE niet alleen partners vinden, maar ook leren hoe jij je bedrijfsprocessen circulair kan maken en welke voordelen er zijn.

Circulaire Innovatie Top 20

De regionale verenigingen van VNO-NCW in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg organiseren verder in de week van de CE de Circulaire Innovatie Top 20. Een regionale circulaire challenge waar bedrijven/instellingen hun innovaties in de spotlights zetten. De 20e beste inzendingen vormen samen dé top 20. Op de prijswinnaar ligt een prijs van 3.000 euro te wachten. Daarnaast kunnen bedrijven die meedoen gekoppeld worden aan partners die hen verder helpen met hun innovaties of uitdagingen waar zij tegenaan lopen bij de verdere uitrol. In de week van de CE zijn er in de verschillende regio’s live shows waar de regionale winnaars bekend worden gemaakt.

Werkbezoeken

De voorzitters van MKB-Nederland en VNO-NCW leggen beiden in de week van de CE ook regionale werkbezoeken af aan bedrijven die al druk bezig zijn met CE. Zo bezoekt Jacco Vonhof dinsdag 8 februari Rodenburg Biopolymers in Oosterhout. Het familiebedrijf maakt bioplastics uit onder andere aardappelzetmeel en heeft ambitieuze plannen voor verdere uitbreiding. Ingrid Thijssen bezoekt op vrijdag 11 februari papierfabriek DJP De Hoop in Eerbeek die zeer actief is met CE en hergebruik van o.a. water. Papiervezels worden voor 90% hergebruikt en in Eerbeek – de ‘paper village’ van Europa staan diverse nieuwe vergaande circulaire projecten op stapel.

Groene Groeiers netwerk VNO-NCW en het Versnellingshuis

MKB-Nederland en VNO-NCW in 2019 samen met het Ministerie van IenW, Het Groene Brein en MVO Nederland het Versnellingshuis CE opgezet. Het Versnellingshuis biedt ondernemers niet alleen kennis en inspiratie, maar helpt met concrete problemen waar ze tegenaan lopen bij de overgang naar CE en sectorbrede transities waar veel bij komt kijken.

MKB-Nederland en VNO-NCW leveren een bijdrage aan het stimuleren van circulaire businesscases door jaarlijks minimaal 5 zogenaamde doorbraakprojecten aan te dragen voor het Versnellingshuis. Doorbraakprojecten zijn bedoeld om ondernemers samen in een keten de handen ineen te laten slaan zodat zij gemeenschappelijk en met steun van het Versnellingshuis een hardnekkige circulaire barrière kunnen doorbreken. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van chemische recycling van kunststoffen, circulaire vloerbedekking en circulaire windmolenparken.

Met het ondernemersnetwerk Groene Groeiers participeren MKB-Nederland en VNO-NCW ook in het Versnellingshuis. Vanuit dit actieve bedrijvennetwerk wordt o.a. gewerkt aan concrete projecten binnen scale ups, familiebedrijven en multinationals. Van een volledig circulair distributiecentrum tot het benutten van reststromen van voedsel tot duurzame bedrijventerreinen en duurzame woningbouw. Via het netwerk worden ondernemers aan elkaar gekoppeld voor bijvoorbeeld slimme benutting van reststromen of nauwe samenwerking binnen ketens. Zo is de uitdaging van van de één weer de grondstof voor een ander in de keten.