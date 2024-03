Het Versnellingshuis Nederland Circulair! blijft ook de komende jaren ondernemers helpen bouwen aan circulaire producten en ketens. Dat maakten Staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW), Ingrid Thijssen (VNO-NCW, mede namens MKB-Nederland), Wouter Scheepens (MVO Nederland) en Antoine Heideveld (Het Groene Brein) vandaag bekend op de eerste dag van de (9e) week van de Circulaire Economie tijdens een werkbezoek aan de circulaire koploper Tarkett.

Met het Versnellingshuis helpen de betrokken partijen al vijf jaar ondernemers bij het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van circulaire initiatieven en circulaire ketenprojecten (zowel regionaal als landelijk). Daarnaast stelt het Versnellingshuis jaarlijks de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie. Ook de komende drie jaar gaat het Versnellingshuis door met dit werk en daartoe ondertekenden alle partners vandaag dus een hernieuwde samenwerking.

‘Mooie aftrap’

De bekendmaking vond plaats op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie tijdens een werkbezoek aan het bedrijf Tarkett in Waalwijk. Zij maken circulaire vloeren van pvc, tapijt en linoleum. In hun markt zijn zij toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame vloeroplossingen.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW; ‘Ik kon me geen betere aftrap van de 9e week van de circulaire economie wensen dan vandaag hier bij deze koploper. Door een circulaire economie worden we minder afhankelijk van andere werelddelen voor fossiele grondstoffen, kunnen we schoner produceren én het biedt kans op nieuwe innovaties, zoals we hier vandaag in de praktijk zien. Extra mooi is dat we nog veel meer ondernemers kunnen helpen komende jaren om circulair te ondernemen doordat we langer doorgaan met elkaar met het Versnellingshuis. Alleen met alle partijen samen kunnen we de economie echt circulair maken.’

Voorstellen voor een circulaire economie

Onlangs brachten VNO-NCW en MKB-Nederland met diverse partners voorstellen uit hoe we de komende jaren de circulaire economie echt van de grond kunnen tillen in Nederland. Lees alles in dit pamflet.

De Week van de Circulaire Economie, het grootste landelijke inspiratie- en netwerkevenement voor en door (beginnende) circulaire ondernemers is een initiatief van het Versnellingshuis.