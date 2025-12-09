Vebego Facility Solutions en Smart WorkPlace introduceren een gloednieuwe award die innovatie in de schijnwerpers zet: de Vebego Workplace Innovation Award. Deze award geeft innovators erkenning voor baanbrekende initiatieven en oplossingen voor een impactvolle, duurzame en toekomstgerichte werkomgeving. Het gaat om innovaties die de werkomgeving verbeteren, waardoor mensen het beste uit zichzelf halen.

Dit is belangrijker dan ooit, want we leven in een tijd waarin werkplekbeleving en welzijn steeds centraler staan. Daarom richt de Vebego Workplace Innovation Award zich op ideeën met een tastbare impact op de werkplek: oplossingen die vernieuwend en schaalbaar zijn en inclusiviteit en duurzaamheid borgen. Van circulaire inrichtingen tot slimme procesoptimalisaties en creatieve manieren om samenwerking te stimuleren: het draait om oplossingen die het verschil maken voor mensen in hun werkomgeving.

Meer dan technologie of design

Sander Blom, directeur business development bij Vebego Facility Solutions, illustreert het belang van de award: “De wereld verandert razendsnel. Organisaties moeten meebewegen om klaar te zijn voor morgen. Vebego geeft richting en helpt organisaties bij het creëren van werkomgevingen die wendbaar, duurzaam en mensgericht zijn. Deze award geeft innovators een podium om onze sector te versnellen naar gezondere, slimmere en duurzamere werkomgevingen, waarin mensen centraal staan. Dit realiseren wij nooit alleen, maar altijd samen met onze servicepartners. Juist daarom vinden wij het belangrijk om ons hieraan te verbinden.”

Doe je mee?

Noteer 13 januari 2026 alvast in je agenda! Vanaf dat moment start de mogelijkheid om jouw innovatie aan te melden, hét moment om jouw aanpak in de spotlight te zetten en te laten zien hoe jij bouwt aan de werkplek van de toekomst. Op de website van Smart WorkPlace vind je de aanmeldmogelijkheid op 13 januari 2026 op de homepagina. De feestelijke uitreiking vindt plaats op de WorkPlace Xperience 2026, op 20 en 21 mei 2026 in de Jaarbeurs Utrecht.