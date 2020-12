VDL ontwikkelt nieuwe elektrische stadsbus

VDL Groep ontwikkelt de nieuwe generatie elektrische VDL Citea’s. Deze nieuwe stadsbussen die geen schadelijke stoffen uitstoten, zullen in 2021 worden gepresenteerd. De komende maanden zal VDL in een speciale campagne op sociale media meer details over deze innovatieve voertuigen bekendmaken. Tijdens de internationale beurs Busworld, volgend jaar oktober in Brussel, zullen de nieuwe elektrische stadsbussen voor de eerste keer te zien zijn.

Vanuit het innovatieve karakter van VDL is een totaalconcept ontwikkeld. De afgelopen jaren is gewerkt aan een openbaarvervoerplatform dat klaar is voor de toekomst en waarin de nieuwste technologieën zijn geïntegreerd. De modulariteit maakt het voor klanten mogelijk om optimaal in te spelen op de uitdagingen van het openbaarvervoer en de veranderende aard van de mobiliteitssystemen.

Vertrouwen

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Ondanks dat de bussen-industrie door de coronacrisis te maken heeft met stevige tegenwind, zijn wij met volle overgave doorgegaan met de ontwikkeling van dit nieuwe OV-platform. We hebben er veel vertrouwen in dat we met deze stap een grote sprong voorwaarts maken op onze ‘slimme mobiliteit’-strategie: design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom en ‘mobility as a service’.”

Compromisloze oplossingen

Directeur Henk Coppens van VDL Bus & Coach: “De naam VDL Citea blijft hetzelfde, het concept van de bus is compleet vernieuwd en volledig gebaseerd op een elektrische aandrijflijn. De nieuwe generatie Citea’s, die zal bestaan uit 4 lengtevarianten, voldoet aan elke mogelijke vraag uit de markt: elk model biedt een oplossing zonder compromissen op het gebied van duurzaamheid, technologie, bereik, passagierscomfort, capaciteit, ergonomie, flexibiliteit, veiligheid en Total Cost of Ownership.”

VDL Bus & Coach introduceert onder meer een innovatieve composieten zijwandconstructie die

15 procent lichter is dan een conventionele zijwand. Het batterijpakket is standaard in de vloer verwerkt. Dit zorgt voor een betere verdeling van het gewicht, meer stabiliteit (veiligheid) en het verhoogt de passagierscapaciteit. Door de keuze van efficiënte componenten, een lichtgewicht constructie, een goede isolatie, een aerodynamisch ontwerp en optimaal energiebeheer wordt het energieverbruik van het voertuig met maar liefst 30 procent gereduceerd.

Duurzame mobiliteit

De nieuwe generatie VDL Citea’s wordt gebouwd in Nederland en België. Het streven naar duurzame mobiliteitsoplossingen is een belangrijke pijler van de klimaatstrategie in veel Europese landen. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van VDL wordt vastgehouden aan de strategie om de hoogwaardige maakindustrie, op het gebied van kennis, innovatie en productie in West-Europa te behouden én te versterken. De maakindustrie heeft toekomst in Europa, Europa heeft toekomst door de maakindustrie.

100 miljoen elektrische kilometers

VDL is ruim 25 jaar actief in elektrisch busvervoer. Na de introductie van diverse innovatieve concepten, vond de presentatie van de eerste VDL Citea SLF-120 Electric in 2013 in Genève plaats. Sindsdien hebben de ontwikkelingen bij VDL rond elektrische mobiliteit zich in rap tempo opgevolgd. Met inmiddels 750 bussen in 10 landen en dagelijks meer dan 150.000 kilometers in vele Europese steden en regio’s is de magische grens van 100 miljoen elektrische, schone kilometers bereikt. Eén op de vijf elektrische bussen in Europa is van VDL-makelij. Met duurzame mobiliteitsoplossingen is VDL Groep koploper in Europa. Een mooie bevestiging dat de gekozen strategie de juiste is gebleken.