Ebusco, pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, oplaadsystemen en energieopslag, introduceert Ebusco Energy FLEX, een nieuwe innovatie die energieopslag en opladen combineert en zo de weg naar emissievrije oplossingen vereenvoudigt. Daarnaast presenteert Ebusco ook het real-road verbruik van de Ebusco 3.0 en biedt uitgebreide inzichten in TCO, duurzaamheid en vlootmonitoring via een reeks presentaties tijdens Busworld 2023 in Brussel.

Tijdens Busworld is Ebusco te bezoeken in Hal 6 – Stand 603. Het bedrijf onthult onder andere de Ebusco Energy FLEX, een innovatieve bidirectionele energieopslag en laadoplossing. Ebusco Energy FLEX maakt het mogelijk om (hernieuwbare) energie direct op te slaan en is tegelijkertijd ontworpen om de ingrijpende aanleg van een elektrische infrastructuur te minimaliseren. Omdat Ebusco Energy FLEX een combinatie is van energieopslag en energievoorziening, hoeft er geen permanente installatie geïnstalleerd te worden om elektrische voertuigen van (hernieuwbare) energie te voorzien.

Flexibele energie-uitwisseling

Ebusco Energy FLEX is een zelfrijdend energieopslagsysteem met een batterijcapaciteit van 184 kWh. Nu de (hernieuwbare) energiesector snel blijft groeien, komt Ebusco Energy FLEX in actie om de uitdagingen van een overbelast elektriciteitsnet aan te gaan. Nu er steeds meer hernieuwbare energiebronnen beschikbaar komen die de capaciteit van het elektriciteitsnet overstijgen, is Ebusco Energy FLEX de meest toegankelijke oplossing omdat het rechtstreeks kan worden aangesloten op groene energie afkomstig van onder andere zonnepanelen en windturbines. Ebusco Energy FLEX maakt efficiënte opslag van overtollige en zelf opgewekte energie mogelijk, zodat deze energie direct beschikbaar is wanneer de vraag piekt. De capaciteit van 184 kWh en laadsnelheid van 60 kW is voldoende om meerdere elektrische auto’s snel op te laden of een bus tussendoor op te laden. De implementatie en levering van elektriciteit kan niet eenvoudiger en neemt alle redenen weg om elektrisch rijden nog langer uit te stellen.

Verbruik op de weg Ebusco 3.0

Ebusco is verheugd om de reële prestaties van de Ebusco 3.0, die de laatste paar maanden in gebruik is, te kunnen meedelen. Deze gegevens tonen een energieverbruik van 0,65 kWh dat de aanvankelijke modelgebaseerde berekeningen overtreft. Dit onderstreept de inzet van Ebusco om het energieverbruik en dus de totale kosten voor de exploitanten te verminderen. Ebusco toont ook zijn 3.0 bus van 18 meter die door zijn uitzonderlijke gewichtsbesparing opnieuw alle bestaande grenzen inzake energieverbruik zal overschrijden.

TCO, duurzaamheid en vlootmonitoring

Naast de Busworld perspresentatie die gepland staat voor vrijdagmiddag 16:00 uur, met Peter Bijvelds – CEO en oprichter van Ebusco, heeft Ebusco dagelijkse presentaties georganiseerd op hun stand. Tijdens deze sessies zal Ebusco dieper ingaan op cruciale onderwerpen zoals duurzaamheid. Daarnaast zullen gastsprekers samen met Ebusco waardevolle inzichten geven over onderwerpen als real-time data en fleet management. Daarnaast wordt het onderwerp TCO – Total Cost of Ownership, dat altijd al Ebusco’s focus was, verder geanalyseerd en onderbouwd met de innovaties die Ebusco te bieden heeft.

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco, licht toe: “Het is altijd ons doel geweest om elektrisch rijden zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Nu de real-road data van de Ebusco 3.0 onze verwachtingen overtreffen, kunnen we niet trotser zijn. Aan de andere kant zien we ook de uitdagingen die de elektrische transitie met zich meebrengt en daarom zijn we blij om Ebusco Energy FLEX te introduceren, een innovatieve oplossing die ontworpen is om aan de huidige vraag naar efficiënt energiegebruik op de markt te voldoen. We kijken er naar uit om de Ebusco 3.0 12 en 18 meter en Ebusco Energy FLEX te tonen op Busworld en kunnen niet wachten om u daar te verwelkomen!”

Over Ebusco

Ebusco is een ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van zero emissie bussen en oplaadsystemen, evenals een leverancier van aanvullende producten en diensten aan het ecosysteem van elektrische voertuigen. Als innovatieve koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen is het de missie van Ebusco om bij te dragen aan een betere leefomgeving door de overgang naar zero emissie openbaar vervoer te stimuleren.

De bussen van Ebusco rijden momenteel in meerdere landen in Europa, waaronder in grote steden als Amsterdam, Berlijn en München. Ebusco werd opgericht in 2012 en had op 30 juni 2023 809 voltijdse werknemers in dienst. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Deurne, Nederland.

Sinds 22 oktober 2021 is Ebusco genoteerd aan Euronext Amsterdam.