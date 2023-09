Schaeffler en VDL Groep onderzoeken samen de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie zelfrijdende elektrische shuttles voor het openbaar vervoer. De twee familiebedrijven gaan het voertuig voor het eerst demonstreren op de IAA Mobility, deze week in München. Het prototype van het voertuig, dat voorzien zal zijn van de autonome rijtechnologie van Mobileye evenals alle relevante technologieën voor de elektrificatie en besturing, wordt tot en met vrijdag 8 september 2023 tentoongesteld op de stand van VDL Groep (hal B3, stand B21) en op de stand van Schaeffler (hal B3, stand B40).

De initiatiefnemers willen hun technologische competenties en expertise bundelen op het gebied van systeemtechniek, ontwikkeling, productie en openbaar vervoer. Bij dit vooruitstrevende en innovatieve mobiliteitsconcept zullen de twee partners samenwerken met Mobileye dat de autonome rijsystemen van de shuttlevoertuigen zal leveren. De onderhandelingen van VDL en Schaeffler met openbaarvervoerbedrijven over pilotprojecten verkeren in een vergevorderd stadium. Volgens planning kunnen de voertuigen mogelijk vanaf 2025 op straat worden getest.

Over de hele wereld wordt het concept van mobiliteit momenteel opnieuw uitgevonden. In veel grootstedelijke gebieden wordt het mobiliteitsaanbod aangevuld met alternatieve vervoersconcepten die duurzaam en makkelijk toegankelijk zijn. Openbaarvervoerbedrijven kijken steeds vaker naar oplossingen voor autonoom rijden om grotere verkeersvolumes af te handelen, ook door een gebrek aan chauffeurs. Vooral in de daluren kunnen grotere voertuigen geleidelijk worden vervangen door kleinere, zelfrijdende voertuigen die on-demand beschikbaar zijn en een perfecte oplossing bieden voor lokaal openbaar vervoer dat emissievrij en geluidsarm is. Het systeem met zelfrijdende shuttles, die door consumenten via een app kunnen worden opgeroepen, zal grote veranderingen voor het OV teweegbrengen. De verwachting is dat de vraag naar zelfrijdende shuttlediensten de komende jaren zal toenemen, vooral in grote steden in Europa, Noord-Amerika en delen van Azië. Met de beoogde strategische samenwerking tussen Schaeffler en VDL tonen deze bedrijven aan in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij deze ontwikkelingen. De bedrijven willen samen de ontwikkeling van shuttlevoertuigen versnellen die op commerciële schaal kunnen worden geproduceerd.

‘Pionieren en innoveren’

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Autonome shuttlevoertuigen gaan een belangrijke rol spelen in onze toekomstige mobiliteitsbehoeften. Dit voertuigconcept past naadloos in onze brede mobiliteitspropositie die design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en services omvat. Uiteraard is deze beoogde samenwerking een fantastische mogelijkheid om te pionieren en te innoveren met onze gewaardeerde partners Schaeffler, Mobileye en andere.”

Klaus Rosenfeld, CEO van Schaeffler AG: “Zelfrijdende shuttlevoertuigen gaan een integraal onderdeel worden van moderne mobiliteitsecosystemen. Ze zullen meer passagiers veilig, snel en gemakkelijk kunnen vervoeren en de toegankelijkheid van mobiliteit vergroten voor zowel stadsbewoners als mensen in buitengebieden. Wij bij Schaeffler willen deze ontwikkeling op een duurzame manier ondersteunen met de beste systeemtechniek en innovatieve technologie voor de automotive sector. Dit doel kunnen we het beste behalen met sterke partners. Wij werken dus graag samen met VDL Groep en Mobileye.”

Niveau 4: zelfrijdend zonder chauffeur

VDL Groep loopt voorop als innovator op het gebied van onder meer bus- en autoproductie en is Europees koploper in de elektrificatie van zwaardere voertuigen. Schaeffler is een wereldwijd toonaangevende leverancier van systemen en componenten voor geëlektrificeerde aandrijflijnen en innovatieve stuursystemen voor de automotive sector. Het bedrijf heeft een zogeheten ‘rollend chassis’ geïntroduceerd, dat een volledige elektrische aandrijflijn, ‘steer-by-wire’-systeem en accu combineert in een modulaire oplossing. Het platform van Mobileye, dat is ontworpen voor shuttlevoertuigen, maakt autonoom rijden mogelijk via speciaal gebouwde EyeQ-processors, sensorsystemen van surroundcamera’s en lidar-/radardetectie, plus oplossingen voor kaarten.

Johann Jungwirth, Senior Vice President Autonomous Vehicles bij Mobileye: “Het volledige potentieel van autonome mobiliteit om onze gemeenschappen ten goede te transformeren, kan alleen worden bereikt als de technologieën veilig, toegankelijk en schaalbaar zijn. Samen met Schaeffler en VDL Groep hebben we de juiste strategie en competenties om Mobility-as-a-Service in de nabije toekomst tot werkelijkheid te maken.”

De nieuw ontwikkelde en geproduceerde shuttles zullen eerst in Duitsland gaan rijden, omdat dit het eerste land in Europa is waar zelfrijdende autonome voertuigen met SAE-niveau 4 mogen worden gebruikt op de openbare weg.

Industrialisatie: productievolume is afhankelijk van de haalbare omzet

Schaeffler en VDL zijn van plan de shuttles te ontwikkelen en te bouwen voor openbaarvervoerbedrijven die de voertuigen gaan exploiteren in een alomvattend ecosysteem. Schaeffler en VDL zijn in gesprek over pilotprojecten met de bedoeling het concept te testen en een schaalbaar ecosysteem op te zetten. De beoogde productievolumes zullen afhangen van de verkoopaantallen. De verwachting is dat vanaf 2030 enkele duizenden voertuigen per jaar zullen worden geproduceerd. De productie van de voertuigen zal plaatsvinden in het Mobility Innovation Center van VDL in Born.

Specificaties van de autonome shuttle van Schaeffler en VDL: