VAUDE wint Duitse milieuprijs voor ondernemingen

Op 4 december jl. heeft bergsportfabrikant VAUDE uit Tettnang de milieuprijs voor ondernemingen 2018 ontvangen. Bij de feestelijke prijsuitreiking in het Neuen Schloss in Stuttgart overhandigde Franz Untersteller, milieuminister van Baden-Württemberg, de gerenommeerde prijs aan Antje von Dewitz, CEO VAUDE, en haar collega’s.

“We zijn ontzettend blij met deze bijzondere award, die ondernemingen ertoe aanspoort om grote globale uitdagingen mee aan te pakken. Het is onze zorg om te tonen dat duurzaam ondernemen niet alleen functioneert, maar ook een beslissende succes- en toekomstfactor is”, aldus Antje von Dewitz. VAUDE won de award in de categorie “Industrie-onderneming met méér dan 250 medewerkers”. Het prijzengeld van 10.000 euro zal VAUDE voor toekomstige maatregelen van de milieubescherming van het bedrijf gebruiken. “Met onze prijs onderscheiden we ondernemingen, die impulsen geven en ideeën voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering bieden”, zei de minister. “De prijswinnaars laten zo ook aan andere ondernemingen zien, welke mogelijkheden bestaan om hun bedrijfsprocessen en economische succes met de bescherming van natuurlijke bestaansmiddelen in harmonie te brengen.”

Met de prijs onderscheidt het milieuministerie ondernemingen voor uitstekende diensten op het gebied van ondernemende milieubescherming en voor een voorbeeldige milieu-geörienteerde bedrijfsvoering. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties, milieu- en natuurorganisaties, vakbonden, wetenschappelijke instituten en ministeries van de staat. De in

totaal uit 60.000 euro bestaande prijs wordt in zes categorieën vergeven. “Alle

18 genomineerde ondernemingen en prijswinnaars zijn exemplarisch. Ze bewijzen indrukwekkende ondernemende moed, evenals ecologische verantwoordelijkheid”, aldus de minister van milieu, klimaat en energiehuishouding. “Ik hoop dat zo veel mogelijk bedrijven in Baden-Württemberg aan deze ondernemingen een voorbeeld nemen en zich net zo sterk inzetten voor de milieu- en klimaatbescherming, zo spaarzaam en efficiënt mogelijk met energie omgaan en de natuurlijke hulpbronnen sparen.”

VAUDE overtuigt dankzij duurzame bedrijfsvoering

VAUDE voert al jaren een holistisch duurzaamheidsprogramma. Zo is het de familieonderneming gelukt om duurzaamheid in de gehele onderneming te verankeren. In 2008 heeft VAUDE als eerste onderneming in de outdoor-branche het Europese milieumanagementsysteem EMA ingevoerd. Het totale energieverbruik wordt jaarlijks geregistreerd en geëvalueerd, om doelen en maatregelen voor doorlopende reductie te kunnen afleiden. VAUDE beschikt over een eigen fotovoltaīsche installatie en gebruikt uitsluitend stroom van hernieuwbare bronnen. Daarnaast is het hoofdkantoor in Tettnang sinds 2012 klimaatneutraal. Alle uitstoot veroorzaakt door het bedrijf worden geregistreerd, systematisch verminderd en middels klimaatbeschermende projecten van de non-profitorganisatie myclimate gecompenseerd.

Met Green Shape ontwikkelde VAUDE eigen strenge en transparante criteria voor milieuvriendelijke en eerlijk producten, die de gehele levenscyclus van het produkt – van ontwerp, via productie tot aan onderhoud, reparatie en recycling – omvat. Reeds 94% van de kledingcollectie voldoet aan de Green Shape-criteria. Daarnaast zet VAUDE zich al sinds lange tijd met grote toewijding in voor sociale normen in de gehele wereldwijde supply chain.

VAUDE bewijst dat ondernemen een belangrijke bijdrage aan de globale ecologische problemen kan leveren en daarbij ook economisch zeer succesvol kan zijn. In de zeer concurrerende outdoor-markt groeit VAUDE al sinds jaren bovengemiddeld.

Milieuprijs voor ondernemingen

De milieuprijs wordt sinds 1993 jaarlijks en sinds 2002 elke twee jaar uitgereikt. Prijswinnaars zijn exemplarische ondernemingen, die vooral nieuwe ideeën en benaderingen voor een duurzame economische ontwikkeling tonen. Hiertoe moeten deelnemers voldoen aan een breed vereistenprofiel, dat uiteenloopt van ecologische bedrijfsvoering tot hulpbronnenbesparende bedrijfsprocessen. Ook de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten is een belangrijk criterium voor de toekenning van de prijs.