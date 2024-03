Op 14 maart reikte het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Circular Busines Awards (CBA) uit. Daarmee beloont het innovatieve projecten die circulaire economie opnemen in hun model, wat essentieel is voor de toekomst van de economie en de samenleving. Dit jaar kaapte JUUNOO de hoofdprijs weg. Snappies (Silver Award) en Out of Use NV (Bronze Award) vervolledigen de top drie.

JUUNOO onderscheidt zich binnen de bouwsector door binnenwanden aan te bieden die tot dertig keer kunnen worden hergebruikt. In tegenstelling tot traditionele muren, die aan het einde van hun levenscyclus afbraakkosten met zich meebrengen, genereren de wanden van JUUNOO inkomsten.

“Circulaire economie is een van de sleutels tot een welvarende, duurzame economie met langetermijnvooruitzichten. Bedrijven die inzetten op duurzaam ondernemen en een circulair businessmodel ontwikkelen, zijn beter bestand tegen de huidige uitdagingen. Daarom wil het VBO bedrijven die met succes een circulair bedrijfsmodel hebben ingevoerd, in de kijker zetten”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO, en Vanessa Biebel, COO en Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie van het VBO.

Met de Circular Business Awards wil het VBO (samen met Ageas, BECI, Union Wallonne des Entreprises en Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen) ondernemingen die bijdragen tot een duurzaam economisch model belonen. Ondernemers die in hun project de principes van innovatie, economische haalbaarheid en milieubescherming toepassen, moeten daar erkenning voor krijgen.