In Mennoos Kookerij vond vandaag de verlate lancering plaats van Vanhulley Zowerkthet, een nieuw initiatief waar lokale bedrijven gekoppeld worden aan een van de Vanhulley vrouwen. “Deze verbinding maken was al een hele oude wens van mij”, aldus Jolijn Creutzberg, oprichter van Vanhulley en bedenker van het concept. “en de reacties tot nu toe zijn alleen maar positief!” Wethouder Carine Bloemhoff was eveneens aanwezig “Het is van groot belang om op deze manier vrouwen te laten kennis maken met de bedrijfscultuur. Een mooi nieuw concept dat ook door meerdere organisaties uitgevoerd kan worden. Wij ondersteunen daar graag in”

Impact ondernemen

Impact maken, betekenisvol ondernemen, duurzaam, maatschappelijk verantwoord, inclusief, divers…..stuk voor stuk prachtige en krachtige termen, waar je inmiddels een bingo-kaart mee vol kan krijgen. Maar hoe doe je dat dan, als je bedrijf echt wel maatschappelijk betrokken is, maar als dit niet je ‘core business’ ziet? Terwijl klanten, nieuwe medewerkers, en allerlei andere stakeholders je toenemend aanspreken op wat jij aan maatschappelijke waarde toevoegt?

Netwerk opbouwen

In 2012 startte Jolijn social enterprise Vanhulley, een atelier waar elk jaar ongeveer 15 vrouwen een intensief programma volgen om hen in een jaar een hele stap verder te helpen in de richting van de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk vrouwen die, omdat ze hier niet geboren zijn, niet dezelfde kansen, hetzelfde netwerk, dezelfde onderwijsmogelijkheden hebben gekregen. Maar die wèl heel graag willen. Vanhulley zorgt dat deze vrouwen daarin versterkt worden. En toch: het opbouwen van een goed en professioneel netwerk is heel erg lastig als je niet van hier komt. En wel heel erg belangrijk.

Vanhulley Zowerkthet

Jolijn zag de unieke rol die Vanhulley kan spelen in het bij elkaar brengen van bovenstaande behoeftes en ontwikkelde Vanhulley Zowerkthet, een programma waarbij elke Vanhulley vrouw gekoppeld wordt aan een lokaal bedrijf. Elke maand komt zij een dag(deel) meedraaien, vooral om te kijken ‘hoe het werkt’. Voor de vrouw een prachtige kans om ervaring op te doen, en haar netwerk te vergroten. Voor het deelnemende bedrijf een hele concrete manier om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, en lokale betrokkenheid. “Het is veel mooier dan geld overmaken naar een goed doel ver weg, of je personeel ‘pro bono’ het clubhuis van de plaatselijke vereniging te laten schilderen,” aldus Jolijn, “Met Vanhulley Zowerkthet haal je de impact binnen de muren van je bedrijf, en dan ga je er ook echt voor.”

Positieve ervaringen

Door corona werd de aftrap van het programma uitgesteld tot vandaag, terwijl de eerste ontmoetingen inmiddels al hebben plaatsgevonden. De hoogste tijd om eens te inventariseren hoe de ervaringen tot nu toe zijn, van beide kanten…:

– Ik ben heel blij met deze kans, ik heb al veel nieuwe mensen leren kennen Seher Kurt, Vanhulley vrouw

– Je krijgt er een heel warm gevoel van en je wilt echt kijken wat je voor een vrouw kan betekenen. Je realiseert je meteen wat voor impact je kunt hebben, je bent geneigd dat te vergeten Jolanda Huizinga, Rabobank

– We hopen ook dat onze collega’s op deze manier zich meer open kunnen stellen voor mensen van buitenaf Dick Wieringa, Voys

– Ik wilde leren, hoe gaat het met de regels in Nederland met werken Monica Aloyo, Vanhulley vrouw

– Het is de bedoeling dat we haar gaan meenemen naar een klant, zodat ze ook het werk kan ervaren wat wij doen Carl Drenth, Alfa accountants

City Deal Impact Ondernemen

Zowel de gemeente Groningen als Vanhulley zijn partner in de City Deal Impact Ondernemen, een breed platform waar samenwerking tussen impact first en impact second ondernemingen een van de pijlers is, opgezet door het ministerie van BZK. Willemien Vreugdenhil, projectleider van de City Deal Impact Ondernemen: “Vanhulley Zowerkthet ondersteunen we van harte, omdat we heel erg geloven in gewoon beginnen, en onderweg leren. Bij succes kunnen we het meteen vertalen naar andere steden en versnellen we het proces.”

Nieuw schooljaar, verdubbeling van de bedrijven

Vanhulley Zowerkthet draait nu in een compacte versie, die in oktober een vervolg krijgt wanneer alle deelnemende vrouwen aan een bedrijf gekoppeld worden. Voys, NNZ, Rabobank, Alfa accountants en Dorhout advocaten zijn samen met de gemeente Groningen de pioniers van deze korte versie. Jolijn is al bezig de lijst aan te vullen met geïnteresseerde bedrijven, die voor een langere periode een dagdeel per maand hun deur openzetten voor een Vanhulley vrouw. “Ik maak me geen zorgen dat die lijst niet vol komt. Dit past helemaal in deze tijd, en als je eenmaal zo’n ontmoeting hebt gehad, dan begrijp je precies waarom het werkt: Zowerkthet!”