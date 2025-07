Vandebron, Greenchoice en OM Energie komen als de drie meest duurzame energieleveranciers van Nederland uit de bus. Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl op basis van stroometiketten van 27 energiemaatschappijen en gegevens van Pointer. Bij deze duurzaamheidsranking is gekeken naar zowel naar de herkomst van elektriciteit en gas als naar de manier waarop deze aan consumenten geleverd worden.

Top 3 – meest duurzaam

Goud voor Vandebron, OM Energie en Greenchoice: zij zijn door Energievergelijk.nl uitgeroepen tot de duurzaamste energieleveranciers van Nederland.

Deze leveranciers voldoen als enige aan drie belangrijke duurzaamheidscriteria:

Ze leveren volgens hun stroometiket uitsluitend groene stroom van Nederlandse bodem. Nieuwe klanten ontvangen standaard CO₂-gecompenseerd aardgas. De CO₂-uitstoot van dat gas wordt gecompenseerd via aantoonbaar effectieve projecten (bron: pointer).

Gedeelde tweede plaats

De tweede plaats op het gebied van duurzaamheid wordt gedeeld door 10 energieleveranciers.

Dit zijn:

ANWB Energie

Coolblue Energie

DELTA Energie

EnergieVanOns

EnergyZero

Engie

Frank Energie

Powerpeers

Pure Energie

Vrijopnaam

Deze leveranciers voldoen aan twee van de drie duurzaamheidscriteria:

Levering van uitsluitend groene stroom van Nederlandse bodem Standaardlevering van CO2-gecompenseerd aardgas aan nieuwe klanten

Voldoen niet aan alle criteria

Het enige puntje is dat deze leveranciers niet voldoen aan criterium 3: compensatie van de CO2-uitstoot van gas met aantoonbaar effectieve projecten. Dat blijkt uit gegevens van pointer uit 2024. Ze zijn om die reden minder duurzaam dan de drie winnaars.

Deze 10 leveranciers compenseren CO₂ meestal via oude buitenlandse projecten die geen extra uitstoot voorkomen of CO₂ uit de lucht halen. Vaak gaat het om certificaten van windparken of bosbeschermingsprojecten die al lang bestaan, waardoor er geen sprake is van daadwerkelijke klimaatwinst. Het kan ook zijn dat er weinig vertrouwen is in het CO₂-reductieproject.

Voorbeeld 1: ANWB Energie gebruikt CO₂-certificaten van Indiase windparken uit 2017 tot 2020, die waarschijnlijk ook zonder hun bijdrage waren gebouwd.

ANWB Energie gebruikt CO₂-certificaten van Indiase windparken uit 2017 tot 2020, die waarschijnlijk ook zonder hun bijdrage waren gebouwd. Voorbeeld 2: Powerpeers claimt volledige compensatie met oude windparken in India, China en Aruba, maar die projecten stonden er al lang en leveren dus geen extra CO₂-reductie op.

Powerpeers claimt volledige compensatie met oude windparken in India, China en Aruba, maar die projecten stonden er al lang en leveren dus geen extra CO₂-reductie op. Voorbeeld 3: DELTA Energie compenseert niet via verwijdering van CO₂ en maakt harde claims die moeilijk te onderbouwen zijn.

Nederlanders geven geen moer om duurzaamheid bij keuze energiecontract

Duurzaamheid speelt nauwelijks een rol bij het uitzoeken van een nieuw energiecontract. Slechts 4 procent van de Nederlandse huishoudens kiest bewust voor groene stroom van Nederlandse bodem. Dat blijkt uit onderzoek van Energievergelijk.nl. Opvallend is dus dat energieleveranciers zelf wel de omslag hebben gemaakt. Inmiddels leveren 15 van de 27 energieleveranciers uitsluitend duurzame stroom die volledig in Nederland is opgewekt.

Via de energievergelijker kunnen huishoudens kiezen voor 100 procent groene stroom die in Nederland is opgewekt. Toch maakt slechts 1 op de 25 mensen die een vergelijking doen, hier daadwerkelijk gebruik van.

De rest? “Die kijkt vooral naar het maandbedrag,” zegt energie-expert Bart Koenraadt. “Voor de meeste mensen zijn de tarieven en kortingen doorslaggevend. En huishoudens met zonnepanelen letten vooral op terugleverkosten en vergoedingen.”

Opvallend genoeg zijn duurzame keuzes vaak niet eens zo veel duurder.

Lees hier meer over het onderzoek