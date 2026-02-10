Greenchoice en Invest-NL nemen beide een belang in Zhero Systems, een innovatieve producent van circulaire energieopslagsystemen. Dankzij deze investering kan Zhero Systems de productie verder uitbreiden. Hierdoor worden circulaire batterijen, die zorgvuldig zijn samengesteld uit hergebruikte lithium-ion cellen, snel grootschalig beschikbaar voor bedrijven én voor huishoudens in de vorm van thuisbatterijen.

Batterijen spelen een essentiële rol in de energietransitie. De vraag naar batterijen en energieopslag groeit snel, onder meer door het toenemende aanbod van zonne- en windenergie, de aanhoudende netcongestie en het afbouwen van de salderingsregeling. Tegelijkertijd kent de productie van batterijen nadelen: het gebruik van grondstoffen uit vervuilende mijnen, CO₂-uitstoot, hoge kosten voor recycling en een sterke afhankelijkheid van import. De circulaire batterijsystemen van Zhero Systems, opgericht als Refurb Battery, bieden hiervoor een beter alternatief. Door het gebruik van (thuis)batterijen kunnen huishoudens hun zelf opgewekte stroom efficiënter benutten en kunnen bedrijven ondanks beperkte netcapaciteit zich toch vestigen en doorgroeien.

Slim gebruik van materialen

De circulaire batterijsystemen van Zhero Systems zijn Circular by Design: vanaf het ontwerp gericht op een zo lang mogelijke levensduur en een verantwoorde omgang met grondstoffen.

De systemen worden in Nederland geproduceerd op basis van eerder vervaardigde batterijcellen die opnieuw worden ingezet. Ze zijn ontworpen voor reparatie en hergebruik, waarbij het uiteindelijke terugwinnen en opnieuw gebruiken van grondstoffen al vanaf het begin is meegenomen.

Marty Smits, medeoprichter van Zhero Systems: “Bij Zhero Systems zijn we ervan overtuigd dat de energietransitie pas echt slaagt wanneer we waardevolle grondstoffen zo lang en zo vaak mogelijk gebruiken. Daarbij moeten we minder afhankelijk worden van andere landen. Met partners in de batterij-industrie bouwen we aan circulaire oplossingen. We zijn trots dat Greenchoice en Invest-NL deze visie met ons delen en ons ondersteunen om dit op grote schaal in de praktijk te brengen.”

Erik van Engelen, CEO van Greenchoice: “Door vroeg te investeren in Zhero Systems biedt Greenchoice haar zakelijke én particuliere klanten toegang tot circulaire batterijoplossingen. Zo maken we het mogelijk dat klanten kunnen bijdragen aan het hergebruik van zeldzame metalen, terwijl ze hun opgewekte groene stroom optimaal kunnen benutten.”

Emma den Held, Senior Investment Manager bij Invest-NL: “Zhero Systems bouwt aan een schaalbare circulaire batterijketen in Nederland. Door slim om te gaan met kritische grondstoffen vergroten zij direct de beschikbare opslagcapaciteit. Met deze investering ondersteunen we een oplossing die het energiesysteem versterkt én de circulaire economie versnelt.”