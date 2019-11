Vandebron en Essent bundelen krachten

Vandaag maken duurzame energiemaatschappij Vandebron en marktleider op de Nederlandse energiemarkt Essent (onder meer Essent, Powerhouse, energiedirect.nl) bekend samen verder te gaan. Vandebron wordt onderdeel van Essent om ongewijzigd verder te kunnen werken aan haar missie: de opbouw van een 100% duurzaam energienetwerk door klanten te verbinden met lokale groene energieproducenten.

Door de krachtenbundeling met Essent kan Vandebron haar missie uitbouwen. “We willen de overstap naar duurzame energie voor iedereen aantrekkelijk maken. Hiervoor is schaal nodig die we alleen niet kunnen realiseren. Hoewel we altijd de gevestigde orde hebben uitgedaagd, kiezen we er nu bewust voor onze missie van binnenuit aan te jagen. We zijn blij met een nieuw moederbedrijf dat in onze visie gelooft, in ons bedrijfsmodel, en in alles wat we met ons team hebben opgebouwd,” zegt Matthijs Guichelaar, CEO en oprichter van Vandebron. Vandebron zal lokale producenten van duurzame energie ongewijzigd blijven koppelen aan Nederlandse huishoudens. “Maar we willen onze klanten ook de kans bieden zelf duurzame stroom op te wekken. Met Essent kunnen we bijvoorbeeld versneld zonnepanelen of energiebesparingstools gaan aanbieden. Wij zien dit als de perfecte volgende stap in onze missie en in ons aanbod. Samen met Essent kunnen we de impact die we maken vergroten en de energietransitie versnellen.”

Essent streeft ernaar om voor iedereen de nummer 1 in energie te zijn. Het bedrijf is met haar merken verschillende groepen klanten zo goed mogelijk van dienst. “Met Vandebron wint Essent een vertrouwd duurzaam energiebedrijf in haar netwerk,” legt Patrick Lammers, CEO van Essent, uit. “Dat is belangrijk omdat wij een sleutelrol spelen bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Essent heeft al geruime tijd geen elektriciteits- en gascentrales meer. We richten ons uitsluitend op de verkoop van energie en energiegerichte oplossingen. Met onze servicebedrijven helpen we bijvoorbeeld per jaar meer dan 11.000 huishoudens te verduurzamen met zonnepanelen. Elk jaar helpen we ook nog eens meer dan 10.000 huishoudens energie te besparen met onze isolatieoplossingen. Zo werken we aan reële verduurzaming met concrete doelen. Vandebron past als groen voorbeeld en expert naadloos bij onze verdere verduurzamingsstrategie.”

Door kennis en expertise te delen kunnen Vandebron en Essent samen hun duurzame ambities versneld uitvoeren.

Voor klanten en producenten van Vandebron verandert verder niets: Vandebron blijft ongewijzigd dezelfde dienstverlening onder dezelfde condities leveren. Vandebron is gevestigd in Amsterdam en heeft circa 300 medewerkers in dienst. Ook voor hen heeft de krachtenbundeling geen gevolgen.

Er worden geen financiële details bekendgemaakt. De transactie is afhankelijk van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).