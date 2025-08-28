Bloemencollectief Wilderful heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. In haar missie om biologische bloemen voor iedereen beschikbaar te maken zijn de eerste 25 aangesloten Wilderful-bloemisten geregistreerd bij Skal Biocontrole. Met deze registratie mogen aangesloten bloemisten nu officieel biologische bloemen verkopen: een grote stap voorwaarts in de beschikbaarheid voor consumenten.

Duidelijke verkooppunten voor biologische bloemen

63% van de consumenten geeft aan dat ze graag echte bloemen willen zonder chemische bestrijdingsmiddelen, maar 83% weet niet waar deze te kopen (bron: Natuur & Milieu 2025). Biologische bloemen bieden een oplossing. De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen, die door de EU zijn vastgesteld, mogen deze term gebruiken. Met de registratie van deze 25 aangesloten Wilderful-bloemisten zijn er duidelijke verkooppunten voor biologische bloemen ontstaan en mag Wilderful.nl gericht praten over biologische bloemen.

Skal-registratie draagt bij aan transparantie en betrouwbaarheid

Denise Collignon, co-founder Wilderful: “We merken dat consumenten wel willen, maar niet goed weten waar ze pesticidevrije bloemen kunnen vinden. Doordat de aangesloten bloemisten nu de term ‘biologisch’ mogen gebruiken, is het voor klanten duidelijker wat ze krijgen. De registratie draagt bij aan de betrouwbaarheid en transparantie in de hele keten.”

Samen biologische bloemen toegankelijk maken voor iedereen

Petri van Fiori Bloemen in Leiden is een van de aangesloten Wilderful-bloemisten en enthousiast over de Skal-registratie: “We kunnen als bloemist nu duidelijker communiceren over de herkomst en kwaliteit van onze bloemen. Samen werken we eraan om met alle andere aangesloten bloemisten biologische bloemen toegankelijk te maken voor heel Nederland en laten we zien dat iedereen kan blijven genieten van biologische bloemen.”

Begeleiding bij registratie en toepassen regels

Voor deze mijlpaal zocht Wilderful de samenwerking met Skal Biocontrole voor alle benodigde informatie, en met Bionext om de regels voor registratie van verkooppunten te vertalen naar de praktijk van de bloemisten. Nadat de eerste bloemist geregistreerd was, is op initiatief van Wilderful een webinar georganiseerd om alle andere geïnteresseerde bloemisten te informeren en ze zo te helpen bij hun registratie.

Herstel van biodiversiteit én koploper blijven als innovatief bloemenland gaan samen

Silke Tijkotte, co-founder Wilderful: “Door ons samen in te zetten voor het beschikbaar maken van biologische bloemen bij lokale bloemisten, dragen we bij aan het herstel van de biodiversiteit én houden we de Nederlandse bloemencultuur in ere. Nederland staat immers wereldwijd bekend als innovatief bloemenland, maar de sector heeft het afgelopen jaar flink onder druk gestaan. Als collectief werken we aan de zichtbaarheid van de biologische sierteelt en het herstel van de biodiversiteit.”